Sondaggio Tg3, come finirebbe se si votasse oggi? Cifre clamorose

Giovedì 5 novembre al Tg3 nazionale è stato presentato un sondaggio Emg che merita di essere trattato. In testa, non ci sono sorprese. Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. Giorgia Meloni è data infatti al 26,3%. Dietro c'è Forza Italia. Il partito guidato da Antonio Tajani viaggia intorno a quota 7,4&. E la Lega invece? Il partito guidato da Matteo Salvini stacca nettamente quello guidato da Roberto Vannacci. Il carroccio è dato al 7,3%. Futuro Nazionale, invece, si aggira solo al 5,1%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, in vetta c'è sempre e solo il Partito democratico. La formazione politica guidata da Elly Schlein vanta il 20,2%. Dietro, invece, c'è il Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte. I grillini si aggirano intorno al 12,1%. Fanalino di coda, Alleanza Verdi e Sinistra. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sono al 5,9%. Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, Azione di carlo Calenda registra il 2,9%, Italia Viva di Matteo Renzi il 2,6%, Più Europa di Riccardo Magi l'1,6%, Noi Moderati di Maurizio Lupi l'1,7%, Sud Chiama Nord di Cateno De Luca l'1,4% e il Partito Liberaldemoratico di Luigi Marattini l'1,8%. Il dato sull'affluenza si aggirerebbe intorno al 66%.