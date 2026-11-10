L'aria che tira, Giorgia Meloni smaschera le balle della sinistra: "Dicono stupidaggini"

La premier ci ha tenuto a specificare che le spese destinate alla difesa non si traducono automaticamente in armi. "Non stiamo parlando semplicemente di armi, stiamo parlando di mettere in sicurezza la quotidianità dei cittadini, perché degli hacker hanno tentato di modificare la temperatura dei frigoriferi che mantengono il sangue che serve per le trasfusioni quel sangue è stato messo in sicurezza da un sistema che costa".

E ancora; "Quando si paga per comprare quel sistema, è spesa di difesa o spesa sanitaria? Allora lei capisce bene che quando ci dicono che le risorse sulla difesa e sulla sicurezza sono soldi che vengono tolti alla sanità e agli ospedali si sta dicendo una stupidaggine".

"Perché - ha proseguito - noi in questo tempo abbiamo bisogno di entrambi per mettere in sicurezza la salute e non solo la salute dei cittadini. Io ho cominciato a porre questa questione da tempi non sospetti, sono fiera di averlo fatto perché non sono così cinica da fare campagna elettorale sulla sicurezza e sulla vita delle persone", ha concluso.