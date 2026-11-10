Ilaria Salis, "L'affitto l'hai sempre pagato?": la domanda che la manda in tilt da Giletti

A Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento politico di Rai 3 condotto da Massimo Giletti, è stata intervistata Ilaria Salis. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata intercettata in piazza mentre stava protestando contro il caro-affitti. Una storica battaglia per lady okkupazione, che l'ha sempre vista protagonista, anche in negativo, fin dalla sua "campagna elettorale" per entrare nel Parlamento europeo. Ma è bastata una semplice domanda per farla crollare completamente davanti alla telecamera.

"Io credo che esista una violenza economica che è una violenza estremamente grave a cui molti sono sottoposti - ha spiegato Ilaria Salis -. Ci sono persone che non riescono a pagare l'affitto, persone che non riescono più ad arrivare a fine mese. SI tratta di una situazione estremamente grave. Questi problemi sociali non si risolvono a colpi di decreti sicurezza". "Ma lei l'ha pagato sempre l'affitto?", gli ha domandato il giornalista. E lei si è lasciata scappare un'espressione facciale che è tutto un programma. Il non detto? No, non ha sempre pagato l'affitto. Ma questo si sapeva. "La propaganda di Ilaria Salis crolla di fronte a una semplice domanda....", il commento dell'europarlamentare della Lega Silvia Sardone che ha ricondiviso il video dell'intervista a Salis su Instagram.