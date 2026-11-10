Spadafora, il sit in al Nazareno è un flop: non si presenta nessun esponente del Pd

"Io conto!". Così recitavano i cartelli con i quali Vincenzo Spadafora e gli esponenti della sua creatura politica "Primavera" - al momento non rappresentata in Parlamento - si sono presentati ieri, lunedì 9 novembre, davanti alla sede del Partito Democratico, a Roma. Un sit in organizzato per reclamare spazio all'interno della coalizione di centrosinistra. Che, tuttavia, non ha riscontrato un grande successo - per usare un eufemismo - tra i dem. Ad accogliere Spadafora & Co., infatti, non c'era nessun esponente del Partito Democratico. L'ex ministro ha però rassicurato i suoi: "Con Elly ho avuto ieri un faccia a faccia molto proficuo. La ringrazio, abbiamo parlato a lungo". Insomma, nulla di cui preoccuparsi.

"Le prossime elezioni - ha poi proseguito Spadafora - si vincono se saremo tutti quanti uniti, e uniti vuol dire non escludere nessuno. Da due anni stiamo facendo un lavoro importante per recuperare la partecipazione di tante persone che non andrebbero a votare altrimenti. Questo con Primavera". Terminato il sit-it al Nazareno, gli esponenti del partito si sono riuniti al Tempo di Adriano per l'evento "la Primavera delle idee".