Ranucci, Report e Spotlight, la De Pasquale lo umilia: "Quando ha cominciato lui..."

Buona la seconda per Spotlight, il programma di informazione di Rainews 24 guidato da Sigfrido Ranucci, che dopo un debutto timido, breve e senza il suo frontman, ha fatto registrare lo 0,6% di share che si traduce in 89mila spettatori.

"QUINTUPLICATI GLI ASCOLTI DI SPOTLIGHT. Grazie per la vostra partecipazione in sole due settimane quintuplicati gli ascoltatori della fascia - ha esultato l'ex conduttore di Report sui social -. Siamo a circa 100 mila spettatori, il doppio della media del canale".

"Con la vostra passione partecipate agli sforzi dei nostri inviati che lavorano tra mille difficoltà. Il risultato di ieri sera per me è un risultato ancora più importante perché era il lavoro di due giovani giornalisti Jessica Perra e Davide Traglia agli esordi che avevano realizzato inchiesta per il Premio Roberto Morrione, il mio maestro. Come dire 'c’era chi voleva seppellirci e non si sono resi conto eravamo semi'", proclama con gaudio Ranucci. Poche ore prima, però, era arrivata dalla ex collega Claudia Di Pasquale una stilettata forse inattesa. Il "nuovo corso" di Report ha deluso sugli ascolti, ma la conduttrice (in coppia con Davide Piervincenzi) si mostra comunque ottimista.

"Report in calo? Molto contenti di questo risultato - ha commentato la Di Pasquale ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 -, non ci siamo rimasti male, non sapevamo cosa aspettarci, era un’incognita, siamo comunque contenti, era un passaggio delicato, non è semplice gestire questa fase".

Di Pasquale ricorda come la prima puntata dopo il passaggio di testimone da Milena Gabanelli e Ranucci avvenuto nel 2017 registrò il 7%, poi diverse puntate si fermarono al 5,5% o anche sotto il 5%. Poi Sigfrido è stato "bravissimo a far crescere gli ascolti nel corso del tempo". Secondo Di Pasquale il pubblico deve abituarsi alla nuova co-conduzione, "frutto di un lavoro lungo nel tempo".