Malagò, Galliani presenta ricorso: Figc, è ancora caos totale

La Figc è (sempre più) nel caos. Le elezioni federali sono in programma tra poco più di un mese, il prossimo 14 dicembre, ma ci sono anche possibilità che si possa slittare. "Colpa" del ricorso presentato da uno dei candidati alla presidenza, Adriano Galliani. L'ex amministratore delegato del Milan ha presentato ricorso d’urgenza contro la commissione istituita il 2 novembre da Giovanni Malagò (sfidante per la carica e commissario straordinario della Figc) per decidere sulla validità delle candidature. In mattinata, la Figc ha deciso di costituirsi presso il Tribunale Federale contro il ricorso. Ma riavvolgiamo il nastro.

Adriano Galliani, attraverso il proprio legale, ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale della Figc contro la commissione voluta dal commissario Giovanni Malagò. Tale commissione è stata incaricata di verificare le candidature per la corsa alla presidenza della Federazione Italiana. Secondo quanto riportato dall'Ansa, alla base del reclamo ci sarebbe la doppia firma del Genoa. In un primo momento, il club rossoblù aveva appoggiato Adriano Galliani, poi ha virato in favore di Giovanni Malagò, inviando una Pec di revoca e diffida. Se la firma del Genoa non dovesse valere per l'attuale commissario straordinario, Malagò perderebbe i requisiti per la candidabilità, non avendo le undici firme necessarie dei club di Serie A. Fonti federali chiariscono che la commissione non sostituisce il Segretario, Marco Brunelli, che resta l'unico ad avere potete di verifica.

Ma proprio la commissione sarebbe un altro dei punti contestati dal ricorso. Istituita lo scorso 2 novembre e coordinata dal generale Parrinello, sarebbe uno strumento istituito ad hoc per rendersi inattaccabile agli occhi del Coni (che nel provvedimento di commissariamento aveva parlato di carenza di personale e di controlli). Secondo Galliani, questa commissione non sarebbe prevista da alcuna norma federale, ma voluta dal commissario straordinario dopo il caso legato al mancato tesseramento. In giornata, la Figc ha deciso di costituirsi presso il Tribunale Federale contro il ricorso presentato dall'ex dirigente di Milan e Monza. "La commissione è stata creata come supporto tecnico alla nella fase dell'istruttoria ma non si sostituirà al segretario generale né condizionerà lo svolgimento e l'esito", è la posizione della federazione. Intanto, le scadenze si avvicinano. La pubblicazione delle candidature deve avvenire entro il 14 novembre, a un mese dal voto. "L'assemblea del 14 dicembre si svolgerebbe sulla base di una verifica compiuta da un organo incompetente e nominato da uno dei candidati", riporta il documento pubblicato dall'Ansa. Da capire se ci sarà uno slittamento dopo al ricorso. Intanto, il caos aleggia.