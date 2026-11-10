Mancini linea azzurra: è un'Italia per giovani

L’età media di questa Italia è clamorosa: 24,1 anni. Ventiquattro virgola uno. Insieme al Brasile, anch’esso impegnato in un corposo cambio generazionale, è nettamente la più bassa delle prime quindici del ranking Fifa (l’Italia è 15esima). Terza la Francia con 24,9 anni di media, seguono Germania e Marocco tra i 25 e i 26, mentre le altre sono tutte oltre quota 26, compresa la Spagna campione del mondo (26,3) e l’Argentina del post-Messi. Gli azzurri sembrano azzurrini. Senza Di Lorenzo e Gianluca Mancini, indisponibili, i trentenni sono spariti. L’eccezione è Vicario che ha trent’anni esatti, non uno di più. Seguono Barella e Dimarco, 29enne proprio oggi; Gatti unico 28enne e poi tutti sotto i 27.

Non è un caso, è una scelta. Roberto Mancini potrebbe convocare qualche over in più e giustificarsi con il solito cliché dell’esperienza necessaria o lamentare il basso minutaggio dei giovani, invece compone la Nazionale più giovane possibile. Nella conferenza che apre questa settimana (stavolta solo una) di chiusura del girone di Nations League con le sfide alla Francia (giovedì a San Siro) e il Belgio (domenica a Bruxelles), spiega l’intenzione: «Non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase, voglio vedere i giovani. E poi dobbiamo allenarci in un certo modo e ne possono andare a referto solo 23...». Lo dice nell’ambito di una specifica a proposito di Calò, centrocampista 29enne del Frosinone non convocato nonostante il brillante avvio di stagione, fattispecie che ha spinto l’agente, Vincenzo Pisacane, a criticare il ct («Mi auguro che la mancata convocazione non sia la morte della meritocrazia»). Mancini risponde a tono, dimostrando una buona dose di carica agonistica e padronanza della situazione: «Quando servirà Calò lo convocheremo, ma non perché ce lo dice il suo procuratore...».

Sistemato l’agente, si può tornare a evidenziare la linea azzurrissima dell’Italia. Dodici dei 32 che in questo momento si allenano a Coverciano sarebbero eleggibili anche dall’Under 21. È più di un terzo della rosa. In sette hanno al massimo vent’anni, ovvero nati dal 2009 al 2006: Cassano 17 anni, Lontani, Palma e Ahanor 18, Liberali 19, Cisse e Romano 20. Di questi Romano ha esordito un mese fa, Ahanor aveva esordito in estate ma nell’ultimo giro era stato restituito all’Under di Baldini, mentre gli altri sono alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Ma non è che improvvisamente il campionato aiuti, "non mi sembra, la percentuale di giovani che vanno in campo è la stessa di prima", spiega Mancini.

TALENTO PURO

È cambiata l’idea della Nazionale, non più come punto di arrivo ma come rampa di lancio, a rotazione, per qualche talento puro, e di conseguenza l’atteggiamento verso i giovani: non si aspetta la pappa pronta servita dai club ma si mettono le mani in pasta. «Abbiamo l’obbligo di cercarli, di conoscerli, soprattutto i ragazzi che hanno qualità tecniche e che nel giro di poco tempo possano diventare bravi»: così deve essere in questo periodo storico. Chi sostiene che queste convocazioni siano troppo “leggere” è rimasto al 2006. Uno di questi supergiovani è Palma, convocato non appena è arrivato il via libera dalla Fifa per il cambio di nazionalità, avendo il 18enne difensore dell’Udinese finora giocato con le giovanili della Germania. «Ci sono tanti giocatori con il doppio passaporto, li seguiamo e proviamo a prenderli. Chi saranno i prossimi? Intanto Palma penso possa diventare molto bravo», poi ci sarebbe Tresoldi...«Ci ho parlato e ci ha parlato anche Ranieri. Prima di tutto lui deve sentire il desiderio di giocare per l’Italia. Sa che può essere un giocatore importante per il nostro futuro e speriamo che faccia la scelta giusta. Penso ci siano delle possibilità». Se ci sono possibilità è perché questa Italia sta iniziando a mettere i giovani al primo posto, anziché accusarli di essere dei buoni a nulla.