Sinner spiazza tutti: il manager, l'avvocato e... Con chi si presenta davanti ai giornalisti

È tornato a parlare pubblicamente Jannik Sinner. E lo ha fatto in occasione di "Be Like Sinner", un evento commerciale organizzato a Milano da Allianz. Il tennista altoatesino si è presentato con il suo manager Alex Vittur, con un avvocato, con l'addetta stampa e, a sorpresa, con Darren Cahill, dal quale ha da poco annunciato la separazione.
Jannik ha subito affrontato il tema più caldo, ovvero quello relativo alla sua condizione fisica. "Sto bene - ha detto -, sto seguendo tutti i protocolli, lavoro per essere in campo al più presto e per tornare più forte. Non sono mesi semplici, mi manca andare in campo e dare il 100%, quello che mi piace fare. Ma in questo momento è importantissimo prendersi cura del mio corpo. Devo rispettare i protocolli, ho i medici migliori del mondo accanto a me. Ora non ho altre opzioni: voglio giocare altri 10 anni, ne ho solo 25, tornare in campo un mese dopo non cambia niente". Insomma, la voglia di tornare a giocare è tanta, ma non c'è fretta. L'obiettivo? Essere in campo per il primo Slam della stagione 2027: "L'obiettivo è tornare agli Australian Open, ma ripeto: devo rispettare i protocolli e mi sto fidando tanto".
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Sinner ha poi parlato della difficoltà nello stare così i tanti mesi lontano dai campi: "Io ho sempre pensato che le cose non accadano mai per caso. È andata come è andata, siamo in quella situazione in cui stiamo cercando una via di uscita. Un momento non semplice, ma sono sicuro che poi vedrò il tennis in modo più positivo". "Prima - ha aggiunto - mi sembrava normale fare un torneo e vincere, ora sto apprezzando di più quello che sono riuscito a fare. Ma la voglia di alzare un trofeo importante è la cosa più bella, e spero di rivivere queste emozioni. Il tennis non l'ho mai visto come un lavoro e non lo vedrò mai come tale, perché mi dà tanta passione, però penso che me lo godrò un tantino di più".
Inevitabile il commento sul nuovo allenatore Magnus Norman: "È una persona molto simile a Cahill, ha lavorato per tantissimi anni con Wawrinka. È una persona che accetta il modo in cui già stiamo lavorando e questo è importante: non cambiare nuovamente tutto. Di Darren mi mancherà sicuramente la parte personale, è diventato quasi il mio secondo papà, rimarrà per sempre nei miei contatti... No che poi mi blocchi, eh? - dice scherzando -. Ma è stato più brusco il cambiamento da Piatti a Vagnozzi con il cambio di tutto il team".
Jannik è poi tornato sulle ultime finali Slam: "Tra la finale persa al Roland Garros e quella vinta a Wimbledon c'è tanta differenza emotiva, ma anche di preparazione. Non sono mai passeggiate, ma credo che la pazienza sia una delle armi migliori, e con Sascha (Zverev, ndr) sono stato paziente perché serviva molto bene. Eravamo alla pari, comunque, ma ho saputo aspettare il momento giusto quando lui è calato con la prima di servizio, era l'unica opzione che avevo".
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Tra i giocatori che hanno scritto all'azzurro dopo l'infortunio anche Carlos Alcaraz: "Mi hanno scritto subito Berrettini e Draper. Con Jack ho un ottimo rapporto, anche lui non vive un momento bello con tanti infortuni. Alcaraz mi ha scritto, avevo scritto sempre io. Ci sono stati giocatori che si sono fatti sentire".
Infine, c'è spazio anche per un commento sul trionfo di Kimi Antonelli: "Ho una grande passione per il motor sport e a casa ho un mio simulatore. Kimi come me? Ognuno è diverso. Anche Kimi ha passato momenti difficili. Lui è un talento ma senza lavoro non vai da nessuna parte".