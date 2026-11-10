Sinner spiazza tutti: il manager, l'avvocato e... Con chi si presenta davanti ai giornalisti

È tornato a parlare pubblicamente Jannik Sinner. E lo ha fatto in occasione di "Be Like Sinner", un evento commerciale organizzato a Milano da Allianz. Il tennista altoatesino si è presentato con il suo manager Alex Vittur, con un avvocato, con l'addetta stampa e, a sorpresa, con Darren Cahill, dal quale ha da poco annunciato la separazione. Jannik ha subito affrontato il tema più caldo, ovvero quello relativo alla sua condizione fisica. "Sto bene - ha detto -, sto seguendo tutti i protocolli, lavoro per essere in campo al più presto e per tornare più forte. Non sono mesi semplici, mi manca andare in campo e dare il 100%, quello che mi piace fare. Ma in questo momento è importantissimo prendersi cura del mio corpo. Devo rispettare i protocolli, ho i medici migliori del mondo accanto a me. Ora non ho altre opzioni: voglio giocare altri 10 anni, ne ho solo 25, tornare in campo un mese dopo non cambia niente". Insomma, la voglia di tornare a giocare è tanta, ma non c'è fretta. L'obiettivo? Essere in campo per il primo Slam della stagione 2027: "L'obiettivo è tornare agli Australian Open, ma ripeto: devo rispettare i protocolli e mi sto fidando tanto".

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Sinner ha poi parlato della difficoltà nello stare così i tanti mesi lontano dai campi: "Io ho sempre pensato che le cose non accadano mai per caso. È andata come è andata, siamo in quella situazione in cui stiamo cercando una via di uscita. Un momento non semplice, ma sono sicuro che poi vedrò il tennis in modo più positivo". "Prima - ha aggiunto - mi sembrava normale fare un torneo e vincere, ora sto apprezzando di più quello che sono riuscito a fare. Ma la voglia di alzare un trofeo importante è la cosa più bella, e spero di rivivere queste emozioni. Il tennis non l'ho mai visto come un lavoro e non lo vedrò mai come tale, perché mi dà tanta passione, però penso che me lo godrò un tantino di più". Inevitabile il commento sul nuovo allenatore Magnus Norman: "È una persona molto simile a Cahill, ha lavorato per tantissimi anni con Wawrinka. È una persona che accetta il modo in cui già stiamo lavorando e questo è importante: non cambiare nuovamente tutto. Di Darren mi mancherà sicuramente la parte personale, è diventato quasi il mio secondo papà, rimarrà per sempre nei miei contatti... No che poi mi blocchi, eh? - dice scherzando -. Ma è stato più brusco il cambiamento da Piatti a Vagnozzi con il cambio di tutto il team". Jannik è poi tornato sulle ultime finali Slam: "Tra la finale persa al Roland Garros e quella vinta a Wimbledon c'è tanta differenza emotiva, ma anche di preparazione. Non sono mai passeggiate, ma credo che la pazienza sia una delle armi migliori, e con Sascha (Zverev, ndr) sono stato paziente perché serviva molto bene. Eravamo alla pari, comunque, ma ho saputo aspettare il momento giusto quando lui è calato con la prima di servizio, era l'unica opzione che avevo".

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