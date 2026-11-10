Massimo Giletti sbotta con i collaboratori Rai: "Ho sbagliato, bene, fatemi la sanzione"

Massimo Giletti perde le staffe. Il conduttore di Rai 3 è sbottato verso la chiusura della sua trasmissione, Lo Stato delle Cose, in onda lunedì 9 novembre. Il motivo? I suoi collaboratori gli stavano mettendo pressione per chiudere il programma in vista del Tg3 della mezzanotte. "Scusate ma questa rete va bene anche grazie a noi? O no? Non è che vi dovete agitare se devo chiudere la trasmissione, ringrazio il pubblico in modo civile sennò facciamo come altri programmi… sforo di 30 secondi, ho sbagliato, bene, fatemi la sanzione. Ad Maiora, Ilaria Capitani (la giornalista che conduce il Tg3 ndr), Linea Notte". E poi andandosene con ancora il microfono acceso ha aggiunto: "E dai, basta!".
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Non è la prima volta che il giornalista si sfoga proprio in merito a chi lavora con lui. Nella puntata precedente, infatti, a causa di problemi tecnici nei collegamenti, Giletti ci è andato tutt'altro che per il sottile: "Basta collegamenti la sera, non si capisce niente".
Massimo Giletti sbotta contro la Rai in diretta: "Se non siamo in grado di farlo..."Massimo Giletti perde la pazienza. Accade a Lo Stato delle Cose. Al centro della trasmissione in onda su Rai 3 il caso G...
Ma i problemi sono continuati, scatenando nuovamente la reazione del conduttore: "Vi chiedo una cortesia, mai più collegamenti perché se non siamo in grado, qui, come Rai, di far ascoltare quello che dicono i personaggi importanti di questo talk, io faccio fatica a condurre".