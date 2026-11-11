Scuola, Cybersecurity Foundation: Rischio su allarmi bomba è assuefazione

Roma. "Quanto accaduto oggi in centinaia di scuole italiane dimostra come una minaccia veicolata attraverso strumenti digitali possa produrre conseguenze concrete anche in assenza di un attentato effettivo. Bastano poche email per interrompere le attività scolastiche, mobilitare le forze dell'ordine e generare apprensione in migliaia di famiglie. È un meccanismo che sfrutta una profonda asimmetria: chi minaccia può agire con risorse minime, mentre le istituzioni sono chiamate ad attivare procedure complesse e impegnative per garantire la sicurezza dei cittadini. Il danno, in questi casi, può essere reale anche quando la bomba non c'è". Lo dichiara Marco Gabriele Proietti, presidente della Cyber Security Foundation.

"La circostanza che il testo delle minacce sia sostanzialmente identico a quello già diffuso il 2 novembre, pur con una diversa firma, rende ancora più evidente un rischio spesso sottovalutato: l'assuefazione. La ripetizione degli allarmi può progressivamente indebolire la percezione del pericolo, inducendo a considerare ordinario ciò che ordinario non è. Sarebbe un errore gravissimo, perché ogni segnalazione deve essere valutata con la massima attenzione. Chi utilizza questi strumenti non colpisce soltanto un edificio o un'istituzione: mette alla prova la capacità di risposta dello Stato e la fiducia dei cittadini nei sistemi di sicurezza".

Per Proietti "non è secondario che a essere colpite siano proprio le scuole, luoghi nei quali si formano le conoscenze, il senso critico e la consapevolezza delle nuove generazioni. È qui che si costruisce il futuro di un Paese informato, preparato e capace di riconoscere e affrontare le minacce. Per questo è necessario rafforzare il coordinamento tra istituzioni scolastiche, autorità di pubblica sicurezza e organismi competenti in materia di cybersicurezza, anche attraverso un protocollo nazionale per la gestione delle minacce digitali su larga scala. Proteggere le scuole significa difendere non soltanto la sicurezza degli studenti, ma anche la libertà di crescere e formarsi senza che la paura condizioni la vita quotidiana", conclude Proietti.