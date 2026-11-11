Ester Mieli incalza Luigi De Magistris: "Mi offende perché sono una donna?". Vola di tutto su La7

Volano stracci durante Coffee Break. Protagonisti dello scontro la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli , già portavoce della Comunità ebraica di Roma, e Luigi de Magistris , ex magistrato ed ex sindaco di Napoli. Si inizia con il decreto Bollette bis approvato dal Consiglio dei ministri. "La parlamentare poco fa ha detto che le viene da sorridere. Io, per la verità, ho poco da sorridere, perché vivo la strada e i bisogni delle persone più di loro", interviene De Magistris con la Mieli che subito lo incalza: "Ah, davvero?". "Sicuramente più di lei – ribatte de Magistris – perché dal discorso che ha fatto sembra che siate staccati dalla realtà. Mi dite che avete coraggio. Coraggio de che? Dov’è questo coraggio?". "Lei sta dicendo una menzogna, perché sulla sanità il governo Meloni ha messo 146 miliardi", tuona la senatrice.

La discussione poi si sposta sull'Ucraina. "Nessuno vuole la guerra, ma la pace non è gratuita – sottolinea la Mieli – Noi siamo dalla parte dell’Ucraina perché l’Ucraina è stata aggredita". "Quindi state anche dalla parte dei palestinesi?", chiede de Magistris che prosegue: "Mi risponde? E la Palestina?". "Senta, ma lei mi parli invece dei 380 milioni di cristiani perseguitati! Ma veramente lei vuole venire qui e cercare di fare…", tuona l'esponente di FdI. "No, io sto qui perché mi ha invitato Pancani", è la risposta di de Magistris.

Il botta e risposta però non si placa: "Ma come si permette di offendermi in questo modo?", chiede la Mieli. "Le ho fatto una domanda sulla Palestina. Ma che offendendo? Ma quando mai?", risponde l’ex magistrato. "Mi offende perché sono una donna?", insiste la senatrice con de Magistris che prova a difendersi: "Io ho molto rispetto per le donne. È lei che non ha rispetto per i palestinesi". Solo l'intervento del conduttore riesce a riportare la calma.