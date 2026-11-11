Giuseppe Conte, Fdi lo umilia così: "La poltrona? Conosciamo la tua storia"

Giuseppe Conte pensa di prendere in giro gli italiani. L'ex presidente del Consiglio, nel tentativo di sviare le voci fatte circolare da Rocco Casalino - suo ex portavoce - circa un piano della sinistra per spartirsi Palazzo Chigi e Quirinale, il leader del M5s si è lasciato scappare una boutade tutta da ridere. "Non so se conoscete la mia storia, la poltrona per me non è mai stata un problema", le parole dell'ex presidente del Consiglio. Ma come? Forse non è lo stesso Conte diventato premier totalmente a caso, poi confermato premier con un'alleanza completamente agli antipodi rispetto alla precedente e, ancora, aspirante leader del campo largo che pur di vincere le elezioni sarebbe disposto a imbarcare anche il nemico giurato di sempre: Matteo Renzi. Insomma, Giuseppe Conte è incollato alla poltrona con una colla potentissima.

"Sì la conosciamo: hai stretto alleanze con tutti pur di rimanere incollato alla poltrona. Ormai Conte, quando parla della propria storia politica, sembra raccontare barzellette. Ha stretto alleanze con chiunque, cambiato schieramento e sacrificato ogni ideale pur di rimanere incollato alla poltrona - ha commentato Fratelli d'Italia con un post su Facebook -. E oggi pretende persino di dare lezioni di coerenza politica agli altri. Gli italiani non si fanno prendere in giro e lui finisce soltanto per farli ridere".