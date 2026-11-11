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DiMartedì, Bonelli contro Meloni: "Se sei una vera patriota...", due balle in 50 secondi

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mercoledì 11 novembre 2026
DiMartedì, Bonelli contro Meloni: "Se sei una vera patriota...", due balle in 50 secondi

1' di lettura

Una montagna di balle in un intervento di appena 50 secondi. Se non è un record quello di Angelo Bonelli poco ci manca. Il co-portavoce dei Verdi e leader di Avs è stato ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris. E ha accusato Giorgia Meloni di non essere una patriota sul piano energetico. Secondo il compagno Bonelli, la leader di FdI si sarebbe affidata solo al gas - falso, l'Italia dipende dal gas estero da decenni - e non sulle rinnovabili. Poi, sempre secondo Bonelli, il governo Meloni un piano energetico. Ma la sinistra non contempla il nucleare: una fonte energetica pulita e dall'ottimo rendimento.

"Non c'è dubbio che il quadro internazionale è un quadro che condiziona anche la nostra economia - le parole di Bonelli -. Cos'è che contesto a Giorgia Meloni? Chi guida un Paese deve guardare dove va il mondo. E il mondo va verso guerre e sta andando verso guerre che vogliono controllare il petrolio. E allora se tu sei veramente una patriota e sei una sovranista, allora devi costruire la vera autonomia energetica contando sulle rinnovabili. Che ha fatto invece Giorgia Meloni? Ha puntato sulla dipendenza dal gas. Prma l'ha spostato da Putin agli arabi e adesso lo prende da Trump. Questa ha costruito una dipendenza politica ed economica che pagano le famiglie e le imprese italiane. Questo è il vero problema: l'assenza di una strategia industriale ed energetica".

DiMartedì, l'intervento di Bonelli

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