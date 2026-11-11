Affari Tuoi, Martino vince 300.000 euro ma una parte li ha già spesi: ecco come

Sbancato Affari Tuoi. Per la prima volta in questa stagione, un concorrente è riuscito a vincere 300.000 euro. Martino Moiso, un parrucchiere savonese e grande appassionato di calcio (è stato capitano del Vado Calcio), ha vinto il duello a distanza col "dottore". Moiso ha iniziato la puntata col pacco numero 17. Nonostante per lui non rappresentasse un numero particolarmente fortunato, ha deciso di tenerlo per tutta la puntata. Ha resistito alla proposta di cambi e ha tenuto testa al "dottore" fino alla fine. È arrivato al tiro finale, quasi nell'incredulità generale, con i due premi più alti in palio: 200.000 e 300.000 euro. In precedenza aveva anche rifiutato proposte importanti per concludere in anticipo la propria partita: prima 75.000 euro, poi addirittura quella da 100.000. Alla fine, il premio più alto era proprio nel suo pacco numero 17.

La vittoria è stata poi celebrata anche in studio. Ma Martino Moiso ha ammesso di aver "già speso" una parte della vincita. Prima della partecipazione al fortunato programma di Rai 1, infatti, il parrucchiere aveva promesso che, in caso di vincita ingente, avrebbe portato in vacanza tutto lo staff, composto da 18 dipendenti. La ragazza, Elena Michetti, non era entusiasta quanto il compagno. "Sono 18 dipendenti. Se li porta tutti in viaggio, sono già finiti", ha ammonito la donna in studio. Stefano De Martino ha provato a dare un suggerimento. Il direttore artistico e prossimo presentatore del Festival di Sanremo ha proposto di regalare un weekend di vacanza a tutti i diciotto dipendenti, per festeggiare tutti insieme la vittoria. Martino Moiso ha poi confessato di voler fare regali anche ai membri della famiglia. La fetta più grossa del premio, però, sarà divisa con la fidanzata Elena Michetti. Come ammesso dal concorrente, anche lei è stata decisiva nella scalata che li ha portati a conquistare il primo premio tanto ambito.