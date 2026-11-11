L'ultima di Ilaria Salis: "Occupazioni legali"

Ilaria Salis ha parlato dei «falsi miti da sfatare sulle occupazioni». E già qui concedeteci un po’ di timore... L’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra ha voluto fare chiarezza sullo schema seguito dai movimenti di lotta per la casa di cui ha fatto parte per anni e di cui è tutt’oggi una grande sostenitrice. Non sia mai che qualcuno si faccia un’idea sbagliata su chi occupa illegalmente le abitazioni... «Non occupano la seconda casa di nessuno; non occupano neanche la casa della signora Maria che va in ospedale qualche giorno», ha ironizzato la Salis, condannando poi il racket delle occupazioni. E fin qui tutto bene; se non che, un secondo dopo, con assoluta nonchalance, l’ex detenuta in Ungheria ha spiegato come sia assolutamente normale che i movimenti occupino case «lasciate colpevolmente vuote dagli enti gestori - quindi alloggi pubblici - o dai fondi immobiliari».

«Sono - continua l’esponente rossoverde lasciate completamente vuote, all’abbandono e in condizioni fatiscenti; mentre in Italia ci sono 300 mila nuclei famigliari in attesa dell’assegnazione della casa popolare». Eh già, 300 mila nuclei familiari che, secondo il ragionamento dell’eurodeputata, sono composti da fessi che attendono in modo onesto e legale l’alloggio. Non solo: «Trattandosi molto spesso di case popolari, sono immobili pensati per essere assegnati a persone che ne hanno bisogno». Peccato che alla Salis sfugga come, spesso, sono proprio le occupazioni illegali a rallentare le ristrutturazioni e le conseguenti assegnazioni degli immobili. Dopo questa brillante delucidazione offerta durante un’intervista a EU Video News, la Salis ha dimostrato di non essere altrettanto loquace quando è stata incalzata dall’inviato del programma di Rai 3 Lo Stato delle Cose. «Lei ha sempre pagato l’affitto?», ha chiesto il giornalista che, di tutta risposta, si è visto la deputata europea sorridere imbarazzata prima di girare i tacchi e tentare di andare via.

Nonostante l’insistenza del collega nel porre la domanda, la Salis ha cambiato discorso, spostando l’attenzione sulle persone che oggi non riescono a pagare l’affitto. «Come si risolve il problema abitativo? Facendo più case popolari, limitando il prezzo degli affitti». Poi la perla: «Piuttosto che dormire in macchina, se uno entra in una casa, io non mi sento di biasimarlo». Per la Salis l’occupazione non è reato, quindi? «Le leggi si possono anche cambiare se sono ingiuste». Effettivamente, tra patrimoniali e reddito di cittadinanza, al programma del campo largo mancava la legalizzazione delle occupazioni...