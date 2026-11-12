Rafa Zafra incontra Vesta Milano: a Brera una cena a 6 mani che profuma di mare

Due visioni della cucina di mare, unite dall’attenzione alla materia prima e dal desiderio di valorizzarne l’identità. Giovedì 12 novembre Rafa Zafra, tra i più autorevoli interpreti contemporanei della cucina di mare spagnola, sarà ospite di Vesta Milano, nel cuore di Brera, per una cena speciale costruita come incontro tra la sua filosofia gastronomica e quella del ristorante milanese. Il menu proporrà piatti iconici di entrambe le cucine, in un dialogo tra sensibilità, tecniche e sapori.

Rafa Zafra: l’identità gastronomica di Estimar e Casa Jondal

Alla guida di ristoranti come Estimar, a Barcellona e Madrid, Casa Jondal a Ibiza e Amar Barcelona, all’interno dell’iconico El Palace Barcelona, Rafa Zafra ha costruito una propria identità culinaria fondata sulla conoscenza del prodotto, sul rispetto dei sapori e su una tecnica capace di esaltare gli ingredienti senza alterarne l’essenza. Il mare è il filo conduttore della sua cucina: pesci, crostacei e frutti di mare diventano protagonisti di preparazioni nelle quali la qualità della materia prima incontra una ricerca gastronomica fatta di equilibrio, essenzialità e attenzione ai dettagli.

L’incontro tra la cucina di Rafa Zafra e quella di Vesta

Per una sera, la filosofia di Zafra incontrerà quella di Vesta, interpretata per l’occasione da Giorgio Bresciani, Culinary Director di LMDV Hospitality, e Tommaso Provera, Resident Chef di Vesta. Il risultato sarà un percorso gastronomico condiviso in cui i piatti simbolo dello chef spagnolo e le preparazioni identitarie del ristorante milanese si affiancheranno, valorizzando affinità e differenze tra due modi di interpretare il Mediterraneo e la cucina di mare. La serata prenderà il via alle 20:00 con un aperitivo di benvenuto, durante il quale saranno serviti piccoli assaggi che anticipano i temi del menu: dal toast di gamberi con maionese al kimchi al gambero rosso con chips di nori, yogurt e cetriolo, fino al toast con burro e caviale e all'ostrica Maremoto.

Il menu: i piatti iconici di due identità gastronomiche

Dalle 21:00 la cena entrerà nel vivo con una selezione di piatti da condividere, tra cui il carpaccio di gamberi, il sashimi di ricciola con cialda al sesamo, mizuna e tosazu allo yuzu e la ventresca di tonno Casa Jondal, che richiama uno degli indirizzi gastronomici più conosciuti dello chef spagnolo. Completa la selezione il polpo alla brace con patate e kumquat.

Tra le preparazioni principali spiccano i tagliolini con ricci di mare, scampi e caviale, presentati nel menu come La pasta al caviale di Casa Jondal, insieme allo scampo con porcini e vinaigrette al tartufo. A esprimere l’identità gastronomica di Vesta sarà invece la sua sogliola alla mugnaia: un piatto che contribuisce a rendere il menu un vero incontro tra le rispettive cucine.

Anche il momento del dessert racconterà il dialogo tra Spagna e Italia, con la crema catalana caramellata, il Roscón de Reyes di Vesta e il pan brioche con chantilly alla vaniglia e gelato al Málaga, accompagnato da uvetta in infusione di Don PX.

Informazioni sull'evento

Vesta x Rafa Zafra – A Unique Dining Experience

Quando: giovedì 12 novembre 2026

Dove: Vesta Fiori Chiari, Via Fiori Chiari 1A, Milano

Orario: aperitivo dalle 20:00, cena dalle 21:00

Prezzo: 130 euro a persona, bevande escluse

Sito web: www.vestafiorichiari.com