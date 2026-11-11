Endrick, perché non vuole andare al Milan: c'entra il "Diavolo"

Endrick fa sognare i tifosi romanisti. In vista del mercato di gennaio, l'attaccante del Real Madrid ha infatti aperto alla possibilità di lasciare i Blancos. Con la Roma di Gian Piero Gasperini che sembra essere una delle possibili destinazioni per il proseguo della sua carriera. "Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose - ha dichiarato ai media brasiliani -. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra. Non so cosa accadrà a gennaio; è nelle mani di Dio".

A Roma la titolarità non dovrebbe essere un problema. Inoltre, Wesley gli ha parlato molto bene dell'ambiente giallorosso e le sta provando tutte per convincere il compagno di Nazionale ad approdare nella Capitale. Allo stesso tempo, anche Carlo Ancelotti vorrebbe che il suo attaccante trovasse più spazio. Un altro aspetto, ritenuto fondamentale da Endrick, riguarda la presenza, a Roma, di numerosi luoghi di culto e comunità appartenenti alle diverse confessioni del movimento evangelico.