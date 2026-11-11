Sinner, "mi sono operato alle tonsille": non solo il ginocchio, come sta il campione

"Sto cercando di rimettere massa muscolare. Qualche settimana fa mi sono operato alle tonsille e ho perso molto peso. Forse si vede dal viso. Ho fatto tutto ora per tornare ancora più forte di prima e speriamo che sia stata la decisione giusta": Jannik Sinner lo ha rivelato in un video della serie "Jannik Sinner Unfiltered" sul proprio canale Youtube. Si tratta del terzo episodio ed è "interamente dedicato alla sua riabilitazione con sedute di fisioterapia, esercizi di forza e il processo per tornare in campo, la parte del lavoro che raramente viene ripresa dalle telecamere".

Per il tennista italiano, quindi, è un periodo complesso, tra le cure al ginocchio e quest'ultima operazione. L'obiettivo però resta uno, cioè tornare per gli Australian Open e, possibilmente, nella forma migliore. Nel video - nel quale c'è ancora l'ex coach Darren Cahill - si vede Sinner prima in clinica a Lione per accertamenti sul ginocchio, poi a Montecarlo per le sedute di fisioterapia e le prove di sforzo. "Considerando tutto, siamo tornati a Monaco e adesso lavoriamo ogni giorno, cercando di ricostruire la massa muscolare", ha spiegato il campione.