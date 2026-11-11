Sinner, "mi sono operato alle tonsille": non solo il ginocchio, come sta il campione

"Sto cercando di rimettere massa muscolare. Qualche settimana fa mi sono operato alle tonsille e ho perso molto peso. Forse si vede dal viso. Ho fatto tutto ora per tornare ancora più forte di prima e speriamo che sia stata la decisione giusta": Jannik Sinner lo ha rivelato in un video della serie "Jannik Sinner Unfiltered" sul proprio canale Youtube. Si tratta del terzo episodio ed è "interamente dedicato alla sua riabilitazione con sedute di fisioterapia, esercizi di forza e il processo per tornare in campo, la parte del lavoro che raramente viene ripresa dalle telecamere".
Per il tennista italiano, quindi, è un periodo complesso, tra le cure al ginocchio e quest'ultima operazione. L'obiettivo però resta uno, cioè tornare per gli Australian Open e, possibilmente, nella forma migliore. Nel video - nel quale c'è ancora l'ex coach Darren Cahill - si vede Sinner prima in clinica a Lione per accertamenti sul ginocchio, poi a Montecarlo per le sedute di fisioterapia e le prove di sforzo. "Considerando tutto, siamo tornati a Monaco e adesso lavoriamo ogni giorno, cercando di ricostruire la massa muscolare", ha spiegato il campione.
Jannik Sinner, clamoroso: ecco cosa scriveva Darren Cahill su Magnus NormanCerte intuizioni resistono al tempo e tornano d'attualità quando meno te lo aspetti. È il caso di un v...
Già nel 2024, Sinner rinunciò a partecipare alle Olimpiadi di Parigi spiegando di soffrire di tonsillite. Nel video, lungo poco più di sei minuti, è intervenuto anche Umberto Ferrara, suo preparatore atletico: "Non lavoriamo mai per un obiettivo immediato ma abbiamo sempre una visione di medio-lungo termine per fare in modo che quando rientrerà possa farlo al massimo delle sue possibilità fisiche in modo da non precludere la sua longevità agonistica".
"Il tennis mi manca già tantissimo e non sono nemmeno vicino al momento in cui potrò tornare in campo a giocare - ha rivelato Sinner -. E quando sentirò di nuovo che, finalmente, potrò scendere in campo e allenarmi per una settimana o giù di lì senza problemi, capendo che le cose stanno andando bene e stanno migliorando, penso che anche quelle sensazioni cominceranno a tornare e ritroverò la giusta mentalità. E poi penso che, quando ricomincerò in Australia, davanti a un po' di tifosi, sarà bellissimo". Nel video ci sono anche momenti di svago, con Sinner che prova a fare il prestigiatore o il cuoco che prepara un piatto di spaghetti alla troupe.