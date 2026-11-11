Diabete, verso un approccio globale. Al Senato un tavolo tra istituzioni, medici e pazienti

Prevenire e diagnosticare in modo più efficace il diabete di tipo 2, favorire nuovi modelli di cura e promuovere l’equità nell’accesso. Sono solo alcuni degli obiettivi dell’evento “Diabete oggi: prospettive e sfide” che si è svolto in Senato. Un tavolo tra istituzioni, comunità medico-scientifica e associazioni di pazienti sulle priorità per la prevenzione e la presa in carico del diabete di tipo 2 in Italia. Con l’avvicinarsi della Giornata mondiale del diabete il 14 novembre, il simposio nella Sala Nassirya di Palazzo Madama è organizzato su iniziativa del senatore Francesco Zaffini, Presidente della X Commissione permanente Affari Sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale del Senato. Un incontro che ha voluto favorire un confronto orientato all’individuazione di priorità e soluzioni concrete per evolvere il modello di prevenzione e presa in carico del diabete di tipo 2 all’interno di una più ampia visione della salute cardio-renale-metabolica, contribuendo a rafforzare politiche capaci di coniugare prevenzione, innovazione, prossimità e sostenibilità. Le persone affette da diabete in Italia ammontano a circa 4 milioni. Una sfida per il Servizio sanitario nazionale che richiede un approccio integrato, in grado di coniugare prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico multidisciplinare e accesso all’innovazione. “La prevenzione non è un costo, ma il più importante degli investimenti”, dichiara Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera, in apertura dell’evento. I problemi nell’approccio alla malattia iniziano dalla frammentazione delle cure: “Ogni specialista si occupa del proprio ambito”, ricorda Salvatore De Cosmo, presidente dell’Associazione medici diabetologi. “Dobbiamo implementare una visione olistica, che permetta di inquadrare non soltanto la problematica metabolica, ma anche le complicanze cardiache e renali”. Tra gli ostacoli materiali alla presa in carico efficace del paziente diabetico figura anche “la mancanza di un sistema informativo comune tra medicina generale e medicina specialistica, è una frammentazione che va superata”, evidenzia Gerardo Medea, responsabile nazionale dell’Area endocrinologia e diabetologia della Società italiana di medici di medicina generale. Intervenire precocemente su glicemia, pressione arteriosa e colesterolo può infatti contribuire a prevenire o rallentare le complicanze, riducendo l’impatto sul paziente e sul Servizio sanitario nazionale. “Dobbiamo passare a una sanità che anticipa i problemi, previene le complicanze e accompagna il paziente lungo tutto il percorso di cura”, esorta Murelli.