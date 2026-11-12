Otto e mezzo, Gruber e Bersani contro il governo: "Poltronifici ovunque", "Abbiamo vissuto alla giornata"

"Nella manovra sono stati tagliati i fondi alla cybersicurezza. Abbiamo capito che tra enti che non si raccordano tra di loro, pochi competenti che sanno occuparsi di cybersicurezza... Se ci sono dei poltronifici... Alla fine di questi quattro anni scopriremo poltronifici ovunque": Lilli Gruber ha incalzato così il suo ospite a Otto e mezzo su La7, Pier Luigi Bersani. Che ha risposto: "Abbiamo avuto 4 anni di microinterventi, bandierine, cose spot sulla cronaca del giorno prima, mai una riforma, di cosa stiamo parlando adesso? Di qualcosa di strutturale da fare, questi non hanno una logica di questo genere in nessun campo".

Riferendosi ai cyberattacchi degli ultimi giorni, con falsi allarmi bomba sugli aerei e nelle scuole, il leader storico della sinistra ha proseguito: "Qui è una questione pervasiva, vorrei far notare, al di là delle mail, che noi ormai, privato e pubblico, facciamo milionate e milionate di operazioni a distanza giornalmente, sono novità enormi. Un ospedale si sta facendo fare a distanza la distribuzione dei farmaci... A noi sfugge la pervasività di questo salto tecnologico e il fatto che non ha le briglie, non ha sufficienti briglie". E ancora giù ad attaccare il governo Meloni: "Siccome sono riforme strutturali, non ci pensano, noi abbiamo vissuto alla giornata 4 anni. Anche quest'ultima finanziaria taglia la cybersicurezza come taglia un sacco di altre robe senza affrontare il problema. Il problema questi qui lo stanno aggravando".