Giorgetti firma il pacchetto per l'Ucraina: nessuna crisi e sinistra zittita

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il tredicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, mettendo fine alle polemiche e al caso montato soprattutto dalla sinistra, che già parlava di crisi di governo. La firma è arrivata nella serata di ieri, mercoledì 11 novembre, come comunicato da una nota ufficiale, nella quale si precisa che il decreto interministeriale è stato sottoscritto dopo le verifiche sulla compatibilità finanziaria e sulla coerenza con gli atti di indirizzo parlamentare.

"Dopo aver verificato la coerenza con gli atti di indirizzo parlamentare e la compatibilità finanziaria, il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato questa sera il decreto interministeriale sul 13esimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina", si legge nella comunicazione. La polemica era cominciata dopo che il ministro dell'Economia non aveva controfirmato il provvedimento insieme ai colleghi Antonio Tajani e Guido Crosetto. Una vicenda che aveva alimentato interrogativi sulla posizione della Lega e sugli equilibri della maggioranza rispetto al sostegno militare a Kiev.