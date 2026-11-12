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Giorgetti firma il pacchetto per l'Ucraina: nessuna crisi e sinistra zittita

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giovedì 12 novembre 2026
Giorgetti firma il pacchetto per l'Ucraina: nessuna crisi e sinistra zittita

2' di lettura

 Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il tredicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, mettendo fine alle polemiche e al caso montato soprattutto dalla sinistra, che già parlava di crisi di governo. La firma è arrivata nella serata di ieri, mercoledì 11 novembre, come comunicato da una nota ufficiale, nella quale si precisa che il decreto interministeriale è stato sottoscritto dopo le verifiche sulla compatibilità finanziaria e sulla coerenza con gli atti di indirizzo parlamentare.

"Dopo aver verificato la coerenza con gli atti di indirizzo parlamentare e la compatibilità finanziaria, il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato questa sera il decreto interministeriale sul 13esimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina", si legge nella comunicazione. La polemica era cominciata dopo che il ministro dell'Economia non aveva controfirmato il provvedimento insieme ai colleghi Antonio Tajani e Guido Crosetto. Una vicenda che aveva alimentato interrogativi sulla posizione della Lega e sugli equilibri della maggioranza rispetto al sostegno militare a Kiev.

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In realtà a spiegare l'assenza iniziale della firma era stato il ministro degli Esteri Tajani, che aveva escluso contrasti politici. Si tratta di "un documento classificato, quindi deve essere firmato di persona e non può essere apposta la firma elettronica", aveva chiarito. In quel momento, infatti, Giorgetti si trovava a Bruxelles per gli impegni legati all'Eurogruppo e all'Ecofin e avrebbe potuto sottoscrivere il decreto soltanto una volta rientrato a Roma. A ridimensionare il tutto ci aveva pensato anche Giorgia Meloni dicendo: "Non c'è la questione", spiegando che si trattava di un "impedimento fisico temporaneo". La premier aveva inoltre assicurato che il ministro avrebbe firmato al suo ritorno nella capitale e ribadito che la posizione italiana sul sostegno all'Ucraina non sarebbe cambiata.

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