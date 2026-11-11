Pato, "vieni dobbiamo parlare": il faccia a faccia con Berlusconi che ha cambiato la storia del Milan

Il Paris Saint-Germain era pronto a portarlo via dal Milan, Carlo Ancelotti lo aspettava a Parigi e Adriano Galliani stava lavorando per chiudere un'operazione da milioni di euro. Poi arrivò una telefonata di Silvio Berlusconi e tutto cambiò. Alexandre Pato è tornato a raccontare uno dei passaggi più delicati della sua carriera, quel gennaio 2012, in cui il suo destino sembrava ormai lontano da San Siro. Un trasferimento che avrebbe finanziato l'arrivo di Carlos Tevez dal Manchester City, ma che il presidente rossonero decise di bloccare.

L'attaccante brasiliano ha ricordato quei momenti, partendo dalla proposta arrivata dalla Francia: "Il mio agente arriva dal Brasile e mi dice: 'Guarda, questo è il contratto del Paris perché Leo e il mister Ancelotti vogliono che tu vada lì subito'. Aveva il contratto ed era un contratto importante per me. Poi Berlusconi mi chiama a casa sua: 'Tu devi venire perché dobbiamo parlare'".

Il presidente non aveva alcuna intenzione di lasciarlo partire, tanto da spiegargli personalmente quanto fosse importante per il progetto rossonero: "Ale, non ti voglio lasciare andare via, perché sei il giocatore su cui puntiamo, sei appena stato il nostro capocannoniere". Pato, che in quel periodo aveva anche una relazione con Barbara Berlusconi, non aveva particolari motivi per desiderare un trasferimento: "Io ho detto: 'Presi, sai tu decidi, io sono il tuo giocatore'. In quel momento avevo una relazione con Barbara, ero come se fossi a casa, avevo tutto lì. Quindi io pensavo: 'Io sto bene qua, perché devo andare via?'".

Quella scelta, però, non ebbe il finale sperato, dato che "alla fine il trasferimento non è successo e dopo da lì ho iniziato ad avere gli infortuni. In quella stagione ho avuto tanti infortuni, non ho potuto giocare, non ho potuto fare il mio meglio. Poi l'anno dopo sono andato via". Poi a gennaio 2013 Pato lasciò effettivamente il Milan per tornare in Brasile, firmando con il Corinthians. A distanza di anni, quella telefonata resta uno dei grandi bivi della sua esperienza rossonera.