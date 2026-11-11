"Kimi Antonelli l'ha fatto davvero": cosa ha combinato il pilota della Mercedes

Kimi Antonelli lo ha fatto davvero. Accolto in maniera trionfale dopo la lunga trasferta oltreoceano che gli ha consegnato il primo titolo Mondiale della carriera, il pilota della Mercedes ha mantenuto la promessa fatta per la vittoria. "Avevo scommesso al via della stagione che se avessi vinto il Mondiale mi sarei tinto i capelli, magari con il tricolore o con il blu e il rosso di Bologna", aveva dichiarato dopo il titolo piloti conquistato in Messico. "Potrei farlo quando sarò a Brackley per parlare davanti a tutti i dipendenti, sarebbe divertente presentarmi lì così", aveva poi aggiunto.

Detto fatto: Kimi Antonelli si è veramente presentato con i riccioli verdi, bianchi e rossi. Un altro momento ironico e divertente che ricorda come il bolognese abbia appena vent'anni e si diverta come ogni qualsiasi ragazzo, anche se vanta già un titolo Mondiale di Formula 1 in bacheca. All'arrivo a Brackley, l'italiano è stato accolto da Toto Wolff. Molto divertito il team principal della Mercedes, che sorrideva divertito. Me l'aspettavo!", ha poi eclamato. Un ingegnere ha poi commentato, divertito: "È la bandiera?". Una voce fuoricampo punzecchia poi Russell, arrivando anche lui sentendo le risate. "George perché tu non ti fai lo Union Jack?", il messaggio. Difficile che l'inglese accetti, visto che ha disertato le celebrazioni del compagno di squadra in Messico...