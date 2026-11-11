Adani cancella Allegri, "la barca l'hai fatta affondare tu"

Daniele Adani torna ad attaccare Massimiliano Allegri e lo fa con parole durissime, mettendo nel mirino le spiegazioni dell'allenatore e il modo in cui racconta le difficoltà della squadra. Nel corso di Viva el Futbol, l'ex difensore non usa giri di parole e rilancia la polemica attraverso una metafora molto chiara: "La barca l'hai fatta naufragare tu". Un riferimento diretto alle responsabilità tecniche e alla gestione del gruppo, che secondo Adani non possono essere nascoste dietro le difficoltà incontrate durante la stagione.

A far discutere è soprattutto la lettura delle prestazioni offerte dalla squadra. L'opinionista contesta la narrazione di Allegri e non condivide l'idea di una formazione capace di esprimere segnali positivi nonostante i risultati: "Io non ho visto né concentrazione, né voglia, né sintonia con l'allenatore", è il senso della sua critica, che punta soprattutto sull'atteggiamento mostrato in campo.