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Adani cancella Allegri, "la barca l'hai fatta affondare tu"

di Walter Pescimercoledì 11 novembre 2026
Adani cancella Allegri, "la barca l'hai fatta affondare tu"

1' di lettura

Daniele Adani torna ad attaccare Massimiliano Allegri e lo fa con parole durissime, mettendo nel mirino le spiegazioni dell'allenatore e il modo in cui racconta le difficoltà della squadra. Nel corso di Viva el Futbol, l'ex difensore non usa giri di parole e rilancia la polemica attraverso una metafora molto chiara: "La barca l'hai fatta naufragare tu". Un riferimento diretto alle responsabilità tecniche e alla gestione del gruppo, che secondo Adani non possono essere nascoste dietro le difficoltà incontrate durante la stagione.

A far discutere è soprattutto la lettura delle prestazioni offerte dalla squadra. L'opinionista contesta la narrazione di Allegri e non condivide l'idea di una formazione capace di esprimere segnali positivi nonostante i risultati: "Io non ho visto né concentrazione, né voglia, né sintonia con l'allenatore", è il senso della sua critica, che punta soprattutto sull'atteggiamento mostrato in campo. 

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Ma nel suo intervento Adani decide anche di chiamare in causa Maurizio Sarri, attuale allenatore dell'Atalanta, riportando l'attenzione su un calcio completamente diverso, fatto di identità, idee e partecipazione collettiva. Il riferimento è al Napoli dell'ex tecnico, una squadra capace di conquistare consensi anche senza portare a casa trofei: "Questo è stato Maurizio Sarri. Questo è il prototipo dell'allenatore per Napoli", è il passaggio che accompagna il confronto. Un paragone tutt'altro che casuale, perché per Adani il punto non è soltanto vincere, ma costruire una squadra riconoscibile, capace di trasmettere qualcosa ai propri tifosi.

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