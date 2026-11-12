Meloni, terminato il vertice a Palazzo Chigi con le opposizioni. Gli allarmi bomba e l'appello all'unità nazionale

È terminato dopo circa due ore a Palazzo Chigi il vertice tra la premier Giorgia Meloni, i rappresentanti del governo e i leader delle opposizioni. Sono arrivati la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente M5S Giuseppe Conte, Angelo Bonelli per Avs, Matteo Renzi (Iv), Carlo Calenda (Azione) ed Edoardo Ziello (Futuro nazionale). Alla riunione, convocata a seguito degli allarmi bomba diffusi nella giornata di mercoledì 11 novembre nelle scuole italiane, partecipano per il governo anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della Difesa Guido Crosetto, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.