Su La7 “M” non sfonda. È la vendetta di Mussolini

A chi gli ascolti? A noi. Il fascismo e Benito Mussolini tirano. A La7 lo sanno bene. L’allarme camicie nere è la specialità della casa, servita a ogni ora del palinsesto. Anche se, per cantargliele con Francesco Guccini, «il pubblico è ammaestrato», al grottesco c’è però un limite. Lo ha indicato la quarta puntata (tecnicamente la settima e l’ottava, perché vengono proposte in coppia) di M – Il figlio del secolo, la fiction che da un mese la tv di Urbano Cairo trasmette in prima serata il lunedì sera. Sparare a palle incatenate contro il governo attuale è garanzia di ottimo share per la rete, che ha saputo coltivarsi un milione e mezzo abbondante di odiatori di Giorgia Meloni a cui serve lauta cena ogni sera. È una nicchia, ma dati i numeri della tv oggigiorno, è sufficiente coltivarsi quella per portare a casa dal 7 al 10 per cento di share e fare centro. Lunedì scorso però, si è consumato il tradimento degli antifascisti, o la vendetta del duce, scegliete voi. Davanti al teleschermo per M, poco più di seicentomila persone, quasi duecentomila in meno della prima puntata, e l’ascolto fermo al 3,6%, ben sotto la media di rete. Intendiamoci, sono cifre per le quali altri sottoscriverebbero, ma autorizzano a parlare di risultato sotto le aspettative.Non è un caso.

Perché? Perché d’accordo l’ideologia e il palato non sofisticato, ma la minestra va condita meglio, se si pretende che qualcuno la finisca e non si alzi invece lasciando il piatto ancora pieno, come hanno fatto molti telespettatori. La fiction è brutta, teatrale, senza passione. Cupa, e passi perché il fascismo non è il sol dell’avvenire. Ma troppo caricata: se per raccontare il male, e solo quello, la storia viene declassata a farsa, allora la narrazione perde forza e interesse.

L’attore, l’altrimenti molto bravo Luca Marinelli, è più preoccupato a interpretare l’antifascista che è in sé piuttosto che rendere il personaggio del quale in scena indossa in panni. Non testimonia né la complessità dell’uomo né la sua naturale inclinazione alla violenza e così il dramma di un Paese diventa quello di un istrione in scena da solo, quasi non governasse né l’Italia né il suo sistema nervoso.

C’è uno scimmiottamento de Il divo, la pellicola di quasi vent’anni fa di Paolo Sorrentino, nella costruzione forzata della cosiddetta character assassination. Ma nel film su Giulio Andreotti, la demonizzazione totale del protagonista funzionava anche grazie all’essenzialità della scena e del racconto, che non pretendeva di annodare fili con il presente, mentre in M è fallita perché tutto è eccessivo e sovraffollato, dalla scenografia alle musiche ai tentativi pacchiani fino a essere patetici di collegare quel che è stato all’attualità. Buone notizie in definitiva per la tv: non pochi, anche tra gli spettatori più partigiani, sanno distinguere tra il Mussolini e il regime raccontati senza sconti, ma con un minimo di rigore storico, da Aldo Cazzullo nelle sue Giornate Particolari, sempre su La7, e la parodia filmica della trilogia di Antonio Scurati sul duce allestita dall’improbabile regia dell’inglese Joe Wright.

Questo, ahinoi, non significa che alla faziosità ci sia un limite, ma solo che va intortata con più maestria e sinuosità. Il fascismo è finito, la serie M pure; ed è meglio per tutti. È vero che di Mussolini i cacciatori d’ascolti non buttano via niente, però sarebbe bello che la disattenzione degli spettatori affezionati di La7 verso la caricatura del Ventennio preservi i protagonisti della tv più anti-meloniana del pianeta dalla tentazione di diventare loro la caricatura degli antifascisti veri. Non ci scommetteremmo: finché dà qualche frutto, Benito deve restare appeso per i piedi.

Il popolo non è ancora sazio.