Allarmi bomba, Giorgia Meloni convoca i leader delle opposizioni a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha invitato per giovedì mattina, alle ore 9 a Palazzo Chigi, i leader delle forze di opposizione. L'incontro, spiegano fonti di Palazzo Chigi, "sarà l’occasione per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker, comprese le segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici". L’obiettivo del governo, sottolineano le stesse fonti, "è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini".

Allarme bomba in decine di scuole italiane: "Siamo venuti per annientarvi" Nuovi allarmi bomba in migliaia di scuole in tutta Italia. Nella mattinata di oggi, 11 novembre, intorno alle 9:50, una ...

Nella mattinata di mercoledì 11 novembre, sono state "seimila le scuole che hanno ricevuto la mail", ha riferito il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il contenuto riporta la firma di Mikhail Andropov. La stessa utilizzata per rivendicare gli allarmi aerei che la scorsa settimana hanno coinvolto diversi Paesi europei, tra cui il nostro. Il cognome Andropov richiama quello di Yuri Andropov, segretario generale del Partito comunista dell'Unione Sovietica tra il 1982 e il 1984, dopo essere stato capo del Kgb. E il nome non è l'unico riferimento: anche l'oggetto delle e-mail, 'Messaggio all'Occidente', sembra richiamare il titolo del volume 'Andropov: new challenge to the West', scritto da Arnold Beichman e Mikhail S. Bernstam e pubblicato nel 1983.