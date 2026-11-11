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Felix Nmecha segna ed esulta così: troppo cristiano, un caso clamoroso

di Walter Pescimercoledì 11 novembre 2026
Felix Nmecha segna ed esulta così: troppo cristiano, un caso clamoroso

2' di lettura

La Germania vuole vederci chiaro sul caso Felix Nmecha. Il centrocampista del Borussia Dortmund è finito al centro delle polemiche dopo aver festeggiato una doppietta contro l'Elversberg con un gesto particolare: inginocchiato sul terreno, ha simulato di togliersi una corona dalla testa per deporla davanti a sé. Un'esultanza legata alla campagna evangelica "The King's Return", vicina al network "Ballers in God", finito sotto osservazione per alcuni contenuti considerati omofobi e discriminatori. 

Una vicenda che, così, ha spinto anche la nazionale tedesca a chiedere chiarimenti al giocatore. Rudi Völler, direttore sportivo della Germania, ha annunciato un confronto con il ventiseienne: "Ognuno è libero di praticare la propria fede. Naturalmente ne parleremo nuovamente con lui, perché ormai la questione è diventata di dominio pubblico. La cosa più importante è comprenderla a fondo e assicurarsi che vengano seguite le procedure corrette per gestire queste situazioni".

Le contestazioni non riguardano la religione del calciatore, ma i possibili collegamenti con ambienti che, secondo alcune inchieste dell'emittente Ard, avrebbero descritto l'omosessualità come un peccato e l'aborto come un piano di Satana. Anche i tifosi del Dortmund hanno preso posizione: "La nostra critica è rivolta alle reti religiose che, sotto la copertura della fede, diffondono una visione del mondo nella quale le persone vengono svalutate o emarginate per il loro orientamento sessuale, la loro identità di genere o le loro scelte personali".

Nmecha ha risposto attraverso Instagram, respingendo ogni accusa: "Il mio gesto non vuole mettere in primo piano né me stesso né alcuna organizzazione. Si tratta piuttosto di deporre la mia corona davanti al Re che sta per tornare e indicare Gesù, la mia speranza e la mia forza. Il mio messaggio non è mai stato quello di promuovere intolleranza, discriminazione od odio in qualsiasi forma". E ancora: "Come cristiani, il nostro messaggio è fatto di amore e rispetto verso tutti, indipendentemente dalla loro provenienza, da ciò in cui credono o dalla loro visione del mondo". Anche il Borussia Dortmund ha annunciato un confronto con il giocatore, ribadendo l'importanza di valori come rispetto, uguaglianza e rifiuto di ogni discriminazione.

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