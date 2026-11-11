Adriano Panatta, "cosa mi ha colpito delle parole di Sinner"

Adriano Panatta prende posizione sul caso Jannik Sinner e lancia una stoccata a chi, negli ultimi giorni, si è improvvisato esperto delle condizioni fisiche del numero uno azzurro. L'ex campione non nasconde in un editoriale sul Corriere della Sera il fastidio per le tante ricostruzioni circolate sui social riguardo al problema alla bandelletta ileo-tibiale, sottolineando come sia necessario lasciare spazio soprattutto alle parole del diretto interessato.

A colpirlo, in particolare, sono state le recenti dichiarazioni di Sinner, che ha voluto rassicurare i tifosi sul percorso di recupero e sull'assistenza ricevuta dai medici: "Sono sotto controllo 24 ore su 24", ha spiegato Jannik, ribadendo di seguire attentamente tutte le indicazioni dello staff sanitario. Dopo mesi di silenzi, sospetti e tam tam social, Jannik "deve aver pensato bene — tramite sponsor — che fosse giunto il momento di dire qualcosa al suo popolo in sofferta attesa, prima che nel silenzio tutti si scoprissero esperti di superfici articolari", scrive Panatta. "Mi ha colpito l’accento che ha posto sull’impegno nel seguire tutti i protocolli consigliati dai medici. L’ha ripetuto e sottolineato, a scanso di equivoci e misteri".