DiMartedì, Di Battista pronto a scendere in campo. "Primo: guarire. Poi..."

A DiMartedì è stato ospite, come sempre, Alessandro Di Battista. Giovanni Floris, nel corso dell'ultima puntata del suo talk show in onda su La7, ha mostrato all'ex grillini quanto è quotato il suo nuovo movimento - "Schierarsi" -, cioè intorno al 3%. Non male per un partito che partito ancora non è. Ma secondo i sondaggisti potrebbe arrivare fino al 13%. E se così fosse si tratterebbe di una vera e propria spina nel fianco per il campo largo e soprattutto per il Movimento Cinque Stelle, dato che il Che Guevara di Roma Nord è stato uno dei grillini più duri e puri della prima ora.

Dibba non ha escluso la candidatura: "Noi negli ultimi anni con Schierarsi abbiamo fatto tutti i passi per arrivare pronti. Poi Giovanni dobbiamo capire che c'è stato un imprevisto e quindi per me i prossimi mesi saranno decisivi. Quello che farà sarà tentare di guarire e rafforzare l'associazione per arrivare al momento delle decisioni con le mani libere e decidere tutto quello che vorremmo senza precluderci nessuna strada".