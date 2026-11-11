Fumetti pro migranti, FdI: "La scuola deve insegnare a pensare, non imporre cosa pensare". Il durissimo messaggio

"La scuola deve insegnare a pensare, non imporre cosa pensare. Sarebbe ora che anche la sinistra imparasse la lezione": è questo il messaggio lanciato dalla pagina Instagram di Fratelli d'Italia. Il Partito della Premier Giorgia Meloni ha condannato il manuale pro immigrazione circolato, in orario scolastico, in un istituto comprensivo in Toscana.

Nella scuola secondaria di primo grado di Piombino è stato consegnato agli studenti un fumetto sul tema dell'immigrazione. I ragazzi avevano un compito in questo progetto scolastico: ipotizzare i dialoghi dei personaggi presenti in una storia intitolata "I tre destini". Il docente aveva anche dato le indicazioni: gli studenti dovevano far dialogare i personaggi in modo realistico seguendo un racconto. Tutto parte dal viaggio che tre fratelli hanno fatto dall'Africa all'Italia. Uno di loro era stato assunto come operaio, mentre gli altri due lo avrebbero poi seguito irregolarmente.

Dura la condanna di Fratelli d'Italia. "Dopo il manuale di storia dai contenuti politicamente orientati, con ricostruzioni false e strumentali, in una scuola toscana arriva anche un fumetto pro immigrazione, nel quale uomini in divisa vengono rappresentati con atteggiamenti violenti nei confronti dei migranti", scrive il post pubblicato su Instagram. Poi l'attacco alla sinistra italiana: "La scuola deve insegnare a pensare, non imporre cosa pensare. Sarebbe ora che anche la sinistra imparasse la lezione". Il deputato di FdI Francesco Michelotti ha presentato un’interrogazione in merito. Intanto, sui social sono tanti i messaggi di sdegno. "Purtroppo finché i comunisti hanno diritto a fare politica, sarà sempre così. Bisogna bandire il comunismo", ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: "Mandate gli ispettori nelle scuole e togliete di mezzo gli insegnanti politicizzati! A scuola si insegna, non si fa politica!". E altri hanno detto: "Il governo deve avere il coraggio di togliere soldi, sussidi e privilegi agli immigrati di ogni razza e colore. Gli italiani non devono assumere immigrati" e "Orribile lavaggio del cervello. Da vietare assolutamente".