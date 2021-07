Matteo Salvini ridicolizza Enrico Letta: notate nulla di strano? Fate (molta) attenzione al gazebo del Pd

18 luglio 2021 a

a

a

In tutte le piazze d'Italia prosegue la raccolta firme per il referendum sulla giustizia proposti dalla Lega e dai radicali, un punto sul quale Matteo Salvini sta concentrando gran parte delle sue energie politiche.

Iniziativa trasversale, quella dei gazebo per la giustizia: tra gli ultimi firmatari avvistati un po' in tutta Italia, anche l'ex pm Carlo Nordio e il direttore de Il Tempo, Franco Bechis. Anche Matteo Renzi ha recentemente affermato che potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di sostenere il referendum.

"Per quanto ci dissanguerà?". Mario Draghi sta uccidendo il M5s, il sondaggio che scatena la psicosi grillina: timori per il governo

E così eccoci a Chioggia, in Veneto. Dove oggi, domenica 18 luglio, i gazebo in piazza sono due: il primo è quello della Lega, dove si raccolgono le firme per i referendum sulla giustizia. Il secondo invece è quello del Pd. E Salvini, spietato, rilancia sui social un fotomontaggio che mostra entrambi i gazebo.

Video su questo argomento "Si parla già di multe. Calma, non è il momento di terrorizzare italiani”. Green Pass, Salvini dice no

Titolo del fotomontaggio: "Trova le differenze!". Dunque, ecco a sinistra lo stand del Carroccio, dove c'è una lunga fila. In calce, l'hashtag #referendugiustizia. E poi a destra ecco il gazebo del Pd: una foto desolante, non c'è nessuno, eccezion fatta per un paio di militanti. L'hashtag? #quattroamicialbar. E Salvini, rilanciando l'immagine, scrive: "Chioggia (Venezia), confronto tra gazebo! Non ditelo ad Enrico Letta", più le classiche faccine che ridono a crepapelle. Risate giustificatissime.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.