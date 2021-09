Stato mafia, Matteo Salvini passa all'attacco: "Adesso facciamolo senatore a vita"

25 settembre 2021 a

“Il generale Mario Mori senatore a vita. Appoggio di cuore la proposta avanzata dal quotidiano Il Riformista. Anni e anni di accuse infondate, di calunnie e di sofferenza non potranno essere cancellati, ma l’onore e la riconoscenza al generale ed all’Arma tutta, da sempre in prima fila nella lotta (vera) alle mafie, devono essere tributati”. Questo il pensiero del leader della Lega Matteo Salvini.

Mario Mori è stato assolto nel processo sulla trattativa Stato-Mafia. "Esprimo solo la mia soddisfazione, non voglio aggiungere altro", ha detto l'ex generale del Ros Mario Mori, dopo l'assoluzione non nascondendo la sua emozione e la soddisfazione per il verdetto. "Siamo felici perché finalmente la verità viene a galla". Il commento invece del legale del militare, Basilio Milio. "La trattativa? E' una bufala, un'invenzione, un falso storico".

Il Riformista, come detto da Salvini, ha voluto far partire questa campagna. E' stato proprio il direttore Piero Sansonetti a scrivere rivolgendosi al Capo dello Stato: "Ci rivolgiamo a Mattarella, un presidente che spesso abbiamo criticato e spesso applaudito. Presidente, faccia un gesto che riscatti lo Stato, il cui prestigio è macchiato dal processo ingiusto a Mori. Nomini Mori senatore a vita. Dimostri che lo Stato sa essere equo e riconoscente con le persone che allo Stato hanno dedicato la propria vita. Mori se lo merita questo riconoscimento", conclude il giornalista.

