Rita Dalla Chiesa a valanga contro Ilda Boccassini: "Pessima, vergognosa e mitomane"

Le dichiarazioni di Ilda Boccassini sulla sua passata relazione con Giovanni Falcone hanno creato un dibattito molto acceso. C'è chi non le punta il dito contro e chi invece pensa che l'ex magistrato non avrebbe dovuto infangare la memoria del giudice e di sua moglie, Francesca Morvillo, entrambi uccisi dalla mafia. La sorella di Falcone, per esempio, ha trovato fuori luogo il racconto della Boccassini: "Sembra si sia smarrito ormai qualunque senso del pudore e del rispetto prima di tutto dei propri sentimenti (che si sostiene essere stati autentici), poi della vita e della sfera intima di persone che, purtroppo, non ci sono più, non possono più esprimersi su episodi veri o presunti che siano".

Maria Falcone ha espresso il suo pensiero sull'argomento in una lunga lettera inviata al quotidiano La Sicilia. A condividere la sua lettera su Twitter adesso è Rita Dalla Chiesa, che evidentemente si trova d'accordo con quanto scritto dalla sorella del magistrato. Quasi tutti negativi i commenti sotto al post "muto" della conduttrice. Qualcuno ha scritto: "Falcone è un simbolo, come tutti coloro che sono morti per consegnarci un Paese migliore. Vederlo buttato in pasto a biechi pettegolezzi è disgustoso".

Qualcun altro ha commentato: "Un'operazione terribile". Proprio a questo tweet la Dalla Chiesa ha risposto scrivendo: "Pessima, vergognosa. E poi mitomane...". Ma non è tutto. La conduttrice ha risposto anche ad altri commenti. Un suo follower, infatti, ha scritto: "Ma la famiglia non pensa che questa donna dovrebbe essere curata?". "La casa editrice si sarebbe dovuta rifiutare", ha replicato Rita Dalla Chiesa, riferendosi al nuovo libro della Boccassini, "La stanza numero 30", in cui viene fuori questa presunta relazione.

