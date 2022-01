Flavio Briatore, lo yacht venduto all'asta. Eppure oggi... se questa è giustizia: il furto a mister Billionaire

26 gennaio 2022 a

a

a

Flavio Briatore è stato assolto dalla Corte d'Appello di Genova "perché il fatto non costituisce reato" nell'ambito del processo sulla vicenda dello yacht Force Blue. Lo riporta l'Ansa. L'imprenditore era sotto accusa per un'evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e anche per l'attività di charter. Peccato, però, che adesso non possa fare nulla per recuperare l'imbarcazione.

Il maxi yacht era stato sequestrato nel 2010, al largo della Spezia, mentre il manager era a bordo con Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. Inizialmente i giudici avevano revocato la confisca dell'imbarcazione e dei 3 milioni e 600 mila euro. Uguale l'orientamento della Cassazione, che aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello che condannava Briatore a 18 mesi e aveva ordinato un nuovo processo.

Pure la procura generale aveva chiesto l'assoluzione e la revoca della confisca. La sentenza adesso diventa definitiva. Anche se per quanto riguarda la confisca, l'Avvocatura di Stato potrebbe impugnare la decisione. In ogni caso, il Force Blue è stato venduto un anno fa all'asta: se lo era aggiudicato l'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone per 7 milioni a fronte di una stima di 20 milioni. Fa riflettere il fatto che la Cassazione avesse annullato per ben due volte le decisioni dei magistrati genovesi.

