CartaBianca, Flavio Briatore umilia i no-vax: "Se hanno tutto questo tempo per andare a far casino in piazza..."

01 dicembre 2021 a

a

a

Il terrorismo sulla variante Omicron non aiuta né le persone né l'economia in generale, secondo Flavio Briatore. L'imprenditore, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, ha detto la sua sulla nuova mutazione, soffermandosi soprattutto sul modo in cui si sta facendo comunicazione a riguardo. Il suo giudizio è stato piuttosto severo: "Non c’è un organo ufficiale che si esprime sulla variante Omicron, basta l’intervista di un dottore e la Borsa crolla". Il riferimento è a quanto successo lo scorso venerdì, quando la notizia della nuova mutazione ha letteralmente mandato in tilt i mercati.

"Cosa avrei fatto io". Greta Beccaglia palpeggiata? Mauro Corona estremo. E in Rai volano parole grosse

Uno dei problemi principali in questo caso, secondo Briatore, è anche il tipo di informazione e comunicazione che viene fatto: "Così creiamo panico e distruggiamo l’economia. In Italia ormai si parla solo di Covid, non si parla più di lavoro o di altro". Un concetto espresso anche da Matteo Bassetti, pure lui ospite della trasmissione: "Sulla variante Omicron hanno fatto più politica ed economia, che la scienza. C’è stato troppo rumore. Bisogna fare attenzione con l’allarmismo. I dati degli israeliani ci dicono che tre dosi di vaccino possono coprirci anche da questa variante".

Mauro Corona si presenta in diretta conciato così, Bianca Berlinguer sconvolta | Guarda

Chiamato a esprimersi sui no vax, poi, l'imprenditore ha detto: "Il vaccino salva le vite, bisogna far parlare la realtà. Secondo me i no vax sono persone che non lavorano, visto che hanno tutto questo tempo per andare a fare casino in piazza". Infine, parlando sempre di chi è contrario all'immunizzazione, ha lanciato una frecciatina: "Invece del Green Pass, forse hanno il reddito di cittadinanza".

"Ascoltiamolo, è un premio Nobel". Balla spaziale di Massimo Cacciari: chi è davvero il signor "Melòn", gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.