Guido Crosetto fa a pezzi la magistratura: "Cosa accadrebbe in ogni altra nazione al mondo"

Guido Crosetto non usa giri di parole. Come sempre è diretto e chiaro. E così questa volta usa la sua schiettezza per parlare del nuovo libro di Matteo Renzi, Il Mostro. Nel volume l'ex premier parla di tutto e soprattutto delle trame che hanno legato in questi anni il percorso politico del Paese con quello della magistratura. Crosetto, dopo aver iniziato la lettura, su Twitter ha affermato: "Ieri sera ho iniziato a leggere il libro di Matteo Renzi .In qualunque altra libera nazione al mondo, un libro con questi contenuti susciterebbe scandalo ma soprattutto reazioni istituzionali".

L'imprenditore, come riporta il Tempo, ha un desiderio preciso: "Spero che qualcuno ne regali una copia al presidente del Csm". E infatti, presentando il suo libro, Renzi non aveva usato giri di parole per parlare dei contenuti: "Il mostro sono io, nel senso che sono stato prima premier, ero una delle persone più importanti del Paese poi sono diventato uno dei più impopolari e meno amati, quindi ho vissuto un po' sull'altalena le emozioni - racconta Matteo Renzi - però tutto quello che è successo l'ho messo in fila: ci sono soltanto atti, fa impressione".

Insomma il racconto dell'ex premier ha colpito e non poco Crosetto che ora vuol far finire il libro sulla scrivania del Consiglio superiore della Magistratura.



