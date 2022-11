Giulia Bongiorno, "il tema merita attenzione". Berlusconi assolto, arriva la bomba?

18 novembre 2022 a

a

a

Dopo il trionfo nell'aula del Tribunale, per Silvio Berlusconi potrebbe arrivare un clamoroso riscatto politico nell'altra aula, quella del Parlamento. "Sono convinta che non debba essere il singolo caso a far nascere un'iniziativa legislativa o una commissione parlamentare, tuttavia il tema posto merita molta attenzione perché soprattutto dopo il caso Palamara c'è stata una del tutto inadeguata riflessione sul tema fondamentale dell'indipendenza della magistratura". A commentare l'assoluzione del Cav nel processo Ruby Ter è Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giuistizia del Senato, dicendosi disposta ad affrontare il tema della creazione di una commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia, come richiesto dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia.

"Bello schifo": gli insulti di Barbacetto a Berlusconi in diretta tv



"E non può mica finire qui - incalza Maurizio Gasparri, senatore forzista -. L'ennesima assoluzione a Silvio Berlusconi, dopo anni e anni di persecuzioni e di accuse infondate, con gravi danni non solo per lui, ma per la stessa democrazia italiana, non può rimanere priva di seguito. In Parlamento ci dobbiamo occupare con apposite iniziative delle degenerazioni che hanno investito la giustizia italiana. Ricordiamo ancora le vicende vergognose del Csm, le registrazioni e il mercimonio di cariche che è avvenuto in Italia".



"Cosa vuole Berlusconi". Lilli Gruber e Travaglio, sorrisini e occhiolini | Video

"Ricordiamo - prosegue Gasparri - i veri e propri comizi fatti da togati in questa o in quella procura italiana. Ricordiamo gli attacchi reiterati a Berlusconi e non solo. L'uso politico della giustizia deve cessare una volta per tutti. E non deve essere mai più utilizzato nei confronti di nessuna parte politica. Ma pensare di chiudere ora qui la vicenda senza approfondirne le origini, i protagonisti e le strategie non è possibile. Vogliamo andare fino in fondo proprio per difendere la giustizia e la verità".