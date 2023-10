Iolanda Apostolico, Maurizio Gasparri: "Perché lo scandalo è lei"

09 ottobre 2023 a

La vicenda Iolanda Apostolico continua ad infiammare il dibattito politico. Ieri, domenica 8 ottobre, il terzo video, che mostra il giudice di Catania intonare il coro "siamo tutti antifascisti" contro la polizia al porto di Catania, al presidio in favore dei migranti a bordo della Diciotti, nel luglio 2018. Dunque, l'apertura di un fascicolo sull'agente che ha rivelato di aver girato il primo dei tre video.

Insomma, una bufera politica, con la sinistra e la magistratura compatte in difesa della toga anti-Salvini. Sul caso ora interviene anche Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente a Palazzo Madama, il quale non ricorre ad alcun giro di parole e a nessun eufemismo per circoscrivere il suo pensiero. "La vicenda grave è il comportamento della magistrata Apostolico che si agitava manifestando in maniera accanita contro le Forze di polizia e contro il governo sul molo di Catania, non chi ha fatto le riprese", taglia corto in difesa dell'agente su cui pende il fascicolo

E ancora, riprende: "Non conosco la persona appartenente all'Arma dei Carabinieri che avrebbe fatto alcune di queste riprese. Ma in un mondo in cui ad un Generale è consentito di andare in televisione tutte le sere, essendo in servizio, a dire quello che vuole, voglio vedere chi criticherà questo luogotenente dei Carabinieri. Perché non ci possono essere figli e figliastri - rimarca Gasparri tirando in ballo il generale Vannacci -. L'alto ufficiale fa soldi con un libro e va in televisione quando gli pare e invece un povero luogotenente che documenta la verità dovrebbe essere punito. Non posso neanche immaginare una cosa del genere e sono solidale con questa persona. E seguirò le vicende", insiste.

"Lo scandalo è la magistrata, che va mandata via subito dalla magistratura. Non chi ha dato un contributo di verità per il quale va ringraziato", conclude, durissimo, Maurizio Gasparri.