Grinzane Cavour, Roggero condannato a 17 anni: "C'era scritto pistola giocattolo?"

Sparò e uccise i due ladri che tentarono di rapinarlo a Grinzane Cavour, ora Mario Roggero dovrà scontare 17 anni di carcere. A deciderlo è la Corte d'Assise di Asti nel processo che vede imputato il gioielliere di La Morra, in provincia di Cuneo. L'uomo, 68enne, deve rispondere dell'assassinio del 58enne Giuseppe Mazzarino e del 44enne Andrea Spinelli. Un verdetto, quello dei giudici, che supera i 14 anni chiesti dal pm Davide Greco. Secondo l'accusa, l'intenzione di Roggero non fu di difesa ma di offesa, motivo per il quale è stata riconosciuta la volontarietà del delitto.

Era il 28 aprile 2021, quando tre rapinatori fecero irruzione nel negozio di Roggero. L'uomo ricevette subito solidarietà da alcuni politici della Lega e di Italia Viva. Primo fra tutti l'attuale vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. "Dopo una vita di impegno e di sacrifici, ha difeso la propria vita e il proprio lavoro. A meritare il carcere dovrebbero essere altri, veri delinquenti" scriveva sui social. Eppure per il procuratore il gioielliere è "un giustiziere privato, impulsivo, irascibile". Per la difesa era invocabile la legittima difesa putativa: Roggero avrebbe sparato perché convinto che i banditi fossero saliti in macchina trascinando sua moglie con loro. Illogico per il procuratore: "Chi sparerebbe dove pensava che si trovasse l'ostaggio?". Il gioielliere stesso, davanti ai filmati delle telecamere, ammise: "Le ero passato di fianco con la pistola in mano, senza vederla. Ancora adesso sono rimasto stupito quando ho visto i filmati, non ho quel fotogramma in testa".

E a chi oggi come il Corriere della Sera chiede a Roggero se si sia pentito, lui non attende a replicare: "Mi hanno fatto il conto alla rovescia, cinque, quattro, tre...(e mima una pistola alla testa, ndr). Penso che io sarei potuto essere morto". Questo anche se le pistole erano giocattolo: "Non c’era il cartellino con scritto sopra 'giocattolo', era una Glock che hanno esaminato con attenzione, poteva essere vera. Che poi non era giocattolo, ma che poteva sparare con il gas".