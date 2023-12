Mario Roggero, Capezzone: prima di giudicarlo mettetevi nei suoi panni

05 dicembre 2023 a

a

a

Una sentenza che divide l'Italia, quella che ha colpito il gioielliere Mario Roggero: condannato a 17 anni per la rapina a Grinzane Cavour. Ha aperto il fuoco, ucciso due rapinatori ma non gli è stata riconosciuta la legittima difesa. E sul caso, ecco il commento di Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. Prima provate a mettervi nei panni di un gioielliere rapinato più volte, perché non era la prima aggressione che subiva. Poi giudicatelo...

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Daniele Capezzone