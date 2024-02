Pozzolo, anche il Dna di Maverick Morello sulla pistola: chi è

17 febbraio 2024 a

Proseguono le indagini sul caso di Emanuele Pozzolo, ex deputato di Fratelli d'Italia dalla cui pistola è partito un colpo a Capodanno. Stando ai risultati degli esami del Dna sull'arma che ha ferito il 31enne Luca Campana, sarebbe di Maverick Morello, figlio del caposcorta di Andrea Delmastro la terza persona che ha toccato la pistola. La prima traccia era proprio di Pozzolo in quanto proprietario, che l'aveva portata a Rosazza quando ormai la festa stava per finire. Poi quella di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia.

L'uomo ha ammesso di aver toccato il mini Revolver per metterlo in sicurezza dopo lo sparo. E ora c'è Maverick, cognato del ferito. Il ragazzo era già stato sentito in un secondo momento in procura e aveva chiarito subito che l'arma l'aveva presa dopo lo sparo per "consegnarla nelle mani di mio papà", il quale poi l'aveva messa in una mensola. Sempre Morello figlio aveva sottolineato di averla presa dalle mani di Pozzolo. In ogni caso si attendono le analisi balistiche ordinate dalla procura di Biella per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto quella notte.

Intanto il deputato sospeso da FdI ha fatto il suo ritorno in Parlamento. Pozzolo, indagato per lesioni aggravate, ha preferito non proferire parola sulla vicenda ma ha tenuto a confermare di essere stato ascoltato dai probiviri del partito. "Non trasloco dagli uffici del partito", ha comunque precisato all'epoca dei fatti. E ora non resta che fare chiarezza su quanto realmente accaduto alla festa e su chi abbia premuto il grilletto.