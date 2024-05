Giovanni Toti arrestato, in caserma della GdF: "Sospeso dalle funzioni, poi vedremo"

07 maggio 2024 a

La maxi-inchiesta per corruzione di Genova che ha portato agli arresti domiciliari per il governatore della Liguria Giovanni Toti rischi di allargarsi e deflagrare. Il presidente di regione questa mattina si è recato nella caserma della Guardia di Finanza in Lungomare Canepa, a Genova, assieme al suo avvocato Stefano Savi.

Secondo il legale, il governatore "al momento è sereno e convinto di poter spiegare tutto. La Regione continuerà anche in sua assenza a lavorare. Sono tutti fatti di cui possiamo dare una spiegazione perché rientrano nell'ambito di legittima attività di amministrazione". "Non si parla - ha sottolineato Savi - di dimissioni. (già invocate dal suo ex sfidante alle regionali del 2020, il consigliere regionale Ferruccio Sansa, ndr). Si sospende dalla funzione e poi vedremo cosa succede. Il processo è ancora tutto da fare. Vediamo gli atti, li leggiamo e cerchiamo di capire come costruire gli elementi difensivi nel miglior modo possibile. Il presidente è sereno e tranquillo. Vuole affrontare il procedimento spiegando tutto nel dettaglio".

Oltre all'ordinanza della procura di Genova relativa all'indagine per corruzione elettorale che coinvolge Toti e alcuni manager e imprenditori tra i più famosi della regione (Aldo Spinelli, l'amministratore delegato di Iren Paolo Emilio Signorini e Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga), c'è un'altra inchiesta in corso alla Spezia che ha portato, secondo quanto si apprende a una nuova serie di misure cautelari. Gli indagati, in qualche modo collegati all'inchiesta madre nel capoluogo ligure, sarebbero una decina.

Spicca anche la posizione di Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro di Toti. Viene accusato di corruzione elettorale in qualità di coordinatore regionale della campagna elettorale per la Lista "Cambiamo con Toti Presidente" nel 2020, una corruzione che coinvolgerebbe Italo Maurizio Testa e Arturo Angelo Testa, quali rappresentanti della comunità riesina di Genova.