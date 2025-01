L'aria che tira, Bruti Liberati contro Meloni: "Atto dovuto? No, dovutissimo"

29 gennaio 2025 a

"Quello della Procura di Roma non è un atto dovuto ma dovutissimo": Edmondo Bruti Liberati, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (Anm), lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi alla comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati ricevuta dalla premier Giorgia Meloni, dai ministri Nordio e Piantedosi e dal sottosegretario Mantovano in relazione al caso del generale libico Almasri. In un primo momento sarebbe stata fatta confusione tra il documento di avviso di garanzia e quello ricevuto invece da Meloni. Per questo l'Anm è poi intervenuta con una nota per chiarire il concetto.

"La legge costituzionale 1 del 1989, all'articolo 6 secondo comma, dice: il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di 15 giorni trasmette...", ha spiegato Bruti Liberati. E Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato nonché esponente di spicco di Forza Italia, pure lei ospite del talk, lo ha interrotto chiedendogli: "Allora per ogni persona che fa un esposto c'è un avviso di garanzia secondo quello che ha appena letto?". "Non è un avviso di garanzia - ha risposto il magistrato - ma una comunicazione. Le parole del diritto devono essere precise".

"Per forza, stavo zitto". La toga si stupisce del comportamento di Gasparri? Lui reagisce così

"Nel documento fatto vedere dalla presidente del Consiglio si legge: comunicazione di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Un atto dovutissimo che non poteva non essere fatto nel modo in cui è stato fatto", ha spiegato ancora Bruti Liberati. Che poi, commentando il fatto che Meloni abbia parlato di "avviso di garanzia", ha detto: "Per quanto riguarda l'errore fatto dalla presidente, probabilmente gli esperti di comunicazione - come capita ogni tanto anche a voi giornalisti nei titoli - hanno equivocato. Ma di certo per qualche ora, finché non abbiamo avuto il testo completo, si è fatto un equivoco. Ora tutto passa nelle mani del tribunale dei ministri".

"Ma non si poteva aspettare un giorno a fare questo atto, secondo lei dovutssimo, per dare la possibilità ai ministri di venire oggi in Parlamento?", gli ha chiesto quindi Ronzulli. E lui: "Mi viene da sorridere, questa storia della orologeria giudiziaria... Io l'orologio lo lascerei nella pancia del coccodrillo di Capitan Uncino". Parole che hanno fatto saltare dalla sedia la senatrice azzurra: "Lei è stato uno dei protagonisti della giustizia ad orologeria, lei l'ha scritta". "Una sola battuta - ha chiosato l'ex capo dell'Anm - pensate cosa sarebbe successo se oggi ci fosse stata in Parlamento la relazione del governo su questo punto e fra uno, due, tre giorni fosse stata inviata questa comunicazione... Tutti avrebbero detto: avete teso un'imboscata perché avete nascosto una cosa che c'era già. Lasciamo stare la giustizia a orologeria".

"Non un atto dovuto ma dovutissimo": Meloni indagata, Bruti Liberati a L'Aria che tira. Guarda qui il video