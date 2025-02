Guido Crosetto, la truffa ai vip "a suo nome". "Denuncia già pronta", cosa filtra dalla Procura

09 febbraio 2025 a

a

a

La denucia da parte di Guido Crosetto "è già pronta". Arriverà a breve l'esposto del ministro della Difesa, che ha visto il suo nome usato per mettere a segno una clamorosa truffa ad danni di importanti imprenditori e professionisti di rilievo.

Da Massimo Moratti a Giorgio Armani e Beretta: a tutti loro i truffatori, fingendosi membri dello staff di Crosetto, hanno chiesto cifre da capogiro per liberare fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente. Il tutto "nella massima riservatezza e urgenza". "La mia denuncia è già pronta", ha ammesso all'agenzia Ansa lo stesso ministro che, svelando il raggiro, ha messo in guardia molte persone ed evitato loro di cadere nella trappola dei truffatori. La denuncia del ministro ipotizzerebbe la sostituzione di persona.

Al lavoro è la Procura di Milano, anche se, rivela Crosetto, al momento "non c'è appuntamento che io sappia". "Ho inviato i carabinieri a casa della prima persona che mi ha avvisato e ho segnalato", ha ricostruito la vicenda il ministro, interrompendo così questa catena di truffe.

Intanto anche la Procura di Milano è pronta a ricevere, già lunedì, altre denunce di chi è stato contattato dal gruppo che ha tentato raggiri milionari. Negli ultimi tre giorni, da quando la notizia rimbalza sulla stampa, è aumentato il numero di chi - in più città d'Italia - si sta rivolgendo alle forze dell'ordine per denunciare il tentativo di truffa subito via telefono.

Le denunce che vengono raccolte finiranno sul tavolo del procuratore di Milano Marcello Viola e del pm Giovanni Tarzia che indaga sulla truffa internazionale con bonifici versati su conti esteri. Anche la denuncia dello stesso ministro Crosetto, che giovedì 6 febbraio in un lungo post social si era preoccupato di raccontare il complesso raggiro architettato alle sue spalle, finirà nel fascicolo della procura meneghina.