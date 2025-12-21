Emilia Romagna rossa, chi c'è tra gli indagati per l'alluvione

Settembre 2024, la terza alluvione in Romagna nel giro di un anno e mezzo. Il Lamone spacca l’argine e sommerge Traversara, frazione di Bagnacavallo (provincia di Ravenna). Nessun morto o ferito, ma gravi danni. E tante polemiche sulla mancata prevenzione.

Ora l’inchiesta che ne derivò è a un passaggio decisivo. Proprio per l’inondazione, la Procura di Ravenna ritiene responsabili a vario titolo 12 persone, figure di vertice e tecnici della protezione civile locale e regionale, funzionari della Regione Emilia-Romagna, direttori dei lavori e titolari di ditte. I pm hanno inviato avvisi di fine indagine, atto che prelude alla richiesta di rinvio giudizio, per disastro colposo e pericolo di disastro legato alla qualità degli interventi. Per l’accusa non solo ci furono negligenze nell’eseguire opere ritenute necessarie agevolando così l’inondazione, ma a tutt’oggi esiste il rischio di nuovi cedimenti. A tali conclusioni si è arrivati sulla base della consulenza affidata a tre professori del politecnico di Milano. La stessa consulenza ha individuato omissioni su strutture che avrebbero potuto evitare o mitigare il rischio, sebbene uno specifico Piano regionale di 23 anni fa individuasse taluni interventi come “prioritari”.

Tra le persone finite sotto indagine, l’ex dirigente dell’agenzia regionale di protezione civile, Rita Nicolini, il direttore generale della Cura del Territorio e Ambiente della Regione, Paolo Ferrecchi, la responsabile del settore Difesa del territorio, Monica Guidi. Nel mirino anche il ricorso sistematico alla prassi della “somma urgenza”, a partire dalle prime due alluvioni, quelle del maggio 2023, con tutte le deroghe del caso agli obblighi imposti dal Codice degli appalti.