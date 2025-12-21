Garlasco, Alberto Stasi querela Anna Vagli: l'ultimo clamoroso sviluppo

Nella battaglia legale di Garlasco si aggiunge ora un nuovo rivolo: Alberto Stasi ha infatti deciso di querelare la criminologa Anna Vagli. Si tratta dunque dell'ultimo sviluppo di una inchiesta sempre più articolata, partita all'indomani del 13 agosto del 2007 con l'uccisione di Chiara Poggi nella sua casa di via Pascoli e che 18 anni non ha ancora fine, nonostante la condanna in via definitiva dello stesso Stasi, fidanzato della vittima. L'indagine principale vede Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Marco, sospettato di concorso in omicidio. Giovedì scorso al Tribunale di Pavia è andata in scena l'attesissima udienza con l'incidente probatorio sui reperti ritrovati nella villetta e la perizia di Denise Albani sulle tracce di Dna ritrovate sulle unghie di Chiara, che appartengono alla linea maschile della famiglia Sempio.

In Tribunale erano presenti tanto Sempio quanto Stasi. In questo quadro, ecco nelle ultime ore il nuovo colpo di scena. Stasi, che sta scontando a Bollate la sua condanna a 16 anni, ha querelato la Vagli, 36enne di Forte dei Marmi (Lucca) criminologa forense e opinionista televisiva, che nel maggio del 2022 aveva firmato un articolo per una testata online dal titolo "Perché Alberto Stasi è l'assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio".

Nel servizio la criminologa sosteneva che il possibile movente sarebbe stato la scoperta, da parte della vittima, di materiale pedopornografico nel computer del fidanzato. Le affermazioni della criminologa hanno indotto Stasi, attraverso il proprio avvocato Giada Bocellari, a presentare una querela per diffamazione. Il processo inizierà a marzo. Il fascicolo era stato aperto a Milano, ma la difesa di Vagli ha sollevato un'eccezione di competenza territoriale, sostenendo che il giudizio debba svolgersi nel luogo di residenza dell'imputata.