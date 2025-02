Anm, la nota sull'incontro con Giorgia Meloni: "Radicale contrarietà"

14 febbraio 2025 a

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, la premier Giorgia Meloni ha aperto la strada a un confronto chiaro con l'Anm, l'Associazione Nazionale Magistrati, per cercare di stemperare il clima di scontro tra esecutivo e magistratura, soprattutto sul fronte della riforma della Giustizia.

E dopo la proposta da parte di palazzo Chigi di un incontro tra la premier e l'Anm, oggi è arrivata la risposta dell'Associazione: "Siamo lieti di poter incontrare il presidente del Consiglio il prossimo 5 marzo. A lei esporremo le ragioni della radicale contrarietà alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Siamo preoccupati e riteniamo che la salvaguardia della giurisdizione sia una assoluta emergenza per l’intera comunità nazionale".

E ancora: "Chiederemo inoltre di incontrare, appena possibile, anche i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione in modo da esporre con chiarezza ed esaustività a tutte le forze politiche il nostro punto di vista. È un passaggio che riteniamo doveroso e urgente", fa sapere la Giunta esecutiva centrale dell'Anm, annunciando anche di avere chiesto "un incontro istituzionale al capo dello Stato che si terrà quando l’agenda del presidente lo permetterà, nelle prossime settimane. Un incontro conoscitivo per presentare la nuova Giunta ed esporre quelle che saranno le linee guida della nostra attività".