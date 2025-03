Diciotti, la toga Zaccaro attacca il governo: "Cosa sfugge ad alcuni politici"

07 marzo 2025 a

"L’obbligo del soccorso in mare corrisponde a una antica regola di carattere consuetudinario". E così la Cassazione ha condannato il governo a risarcire i migranti del caso Diciotti. Per i giudici il salvataggio delle persone in mare "rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità; come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare".

Una notizia, quelle che ha visto i Supremi giudici delle Sezioni unite civili accogliere il ricorso di 41 profughi provenienti dall'Eritrea, che ha scatenato la reazione dell'esecutivo. Sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini hanno contestato alle toghe la decisione di far pagare agli italiani "un'illegalità". E a stretto giro è arrivato il commento di Giovanni Zaccaro. Il segretario di AreaDg (Area Democratica per la Giustizia) attacca: "Le sentenze, soprattutto se espresse a sezioni unite della Cassazione, vanno lette e studiate ed eventualmente criticate nel merito e non perché 'non piacciono'. Ieri è stata ribadita la primazia dei diritti fondamentali delle persone sulle volontà delle maggioranze di turno, anche se schiaccianti".

Poi, la nota prosegue sottolineando che "è il principio fondante delle democrazie moderne. Spiace che ad alcuni politici ogni tanto sfugga. Forse - è la conclusione - avrebbero dovuto ascoltare con più attenzione cosa ha cercato di dire l'altro ieri il presidente Parodi all'incontro con il Governo". I fatti risalgono al 16 e 25 agosto 2018, quando a un gruppo di migranti fu impedito di sbarcare subito dalla nave della Guardia Costiera che li aveva soccorsi in mare.