Vasco Rossi, rissa al concerto allo Stadio Olimpico: clamoroso, chi finisce a processo

19 marzo 2025 a

Due attiviste di Askatasuna, noto centro sociale di Torino, sono finite a processo. Le due dovranno infatti rispondere di resistenza a pubblico ufficiale per una lite scoppiata con gli steward e le forze dell'ordine impegnata al concerto di Vasco Rossi. La vicenda è avvenuta allo stadio Olimpico il 30 giugno 2022 quando, a un gruppo di fan di Vasco di cui facevano parte le imputate, fu negato l'accesso all'area Gold. Entrambe, insieme a un loro amico - oggi trentenne e non legato ad Askatasuna - furono portate nelle camere di sicurezza e una di loro, Maria B., 28 anni, fu anche arrestata.

La giovane era già nota alle forze dell'ordine anche perché nel 2017 aveva denunciato un poliziotto (poi assolto) affermando di essere stata malmenata durante una manifestazione. Le difese confidano che le testimonianze e i video porteranno a scagionare tutti gli imputati. Ma nel frattempo la procura di Torino ha convocato una ventina di testimoni, che verranno ascoltati nel corso delle prossime udienze.

Al concerto del 2022 furono molti i residenti della zona dei dintorni dell'impianto a segnalare numerosi episodi di inciviltà, tra cui piazza d'Armi trasformata in una sorta di bagno pubblico a cielo aperto. In quel caso, però, non furono presi provvedimenti contro persone.